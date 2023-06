DÉBORA ALMEIDA NO SERTÃO – Parlamentar teve agendas produtivas com órgãos federais 

Em Petrolina até o último domingo (28), participando de uma agenda plural, a parlamentar tucana visitou órgãos federais, produção de fruticultura e vinícola e encerrou viagem prestigiando evento em Verdejante. Segundo direção do EMBARAPA e CODEVASF, é a primeira parlamentar a visitar estes órgãos neste ano de 2023.



Uma agenda produtiva. Assim pode ser definida a viagem da deputada estadual Débora Almeida (PSDB) iniciada na última quarta-feira (24) com destino ao Sertão do São Francisco. A parlamentar participou na manhã da quinta-feira (25) da abertura da Conferência Estadual de Advocacia de Pernambuco, o maior evento jurídico do estado, organizado pela OAB.

No dia seguinte, Débora esteve visitando os novos gestores da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf). O ex-presidente da CEASA, empresário Gustavo Melo assumiu a superintendência daquela Companhia, enquanto Samuel Andrade, assessor no órgão, conduz as relações políticas da Instituição. Perante ambos, Débora detalhou as necessidades dos municípios aos quais representa, recebendo da gestão o compromisso na liberação de equipamentos e assistência para suprir as demandas de infraestrutura.

EMBRAPA – Já na sexta (26), ela esteve visitando a sede da Embrapa Semiárido. No local, funcionando há 48 anos a 10 quilômetros de Petrolina, ela conheceu os detalhes do funcionamento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, instituição pública, vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), criada em 1973 para desenvolver a base tecnológica de um modelo de agricultura e pecuária genuinamente tropical. Recepcionada pela gestora, Maria Auxiliadora Coelho e pesquisadores, a deputada colocou seu gabinete e mandato à disposição do órgão, para o implemento de melhorias nas suas atividades.

FARINHA – Nas duas agendas, a parlamentar que administrou duas vezes o município de São Bento do Una e é conhecedora das demandas do agro, também destacou as dificuldades vivenciadas por produtores de farinha de mandioca, mais especificamente das casas de farinha localizadas no agreste meridional do estado. Débora se mostrou sensibilizada com as necessidades desse importante setor agrícola e produtivo, que tem com a mão de obra e ausência de tecnologia para eficácia de produção e distribuição, assim como a falta de incentivo para plantio e desenvolvimento da mandioca na própria região.

FRUTICULTURA IRRIGADA – Mas foi na Fazenda Santa Felicidade que Débora teve um contato mais direto com a riqueza da produção agrícola do São Francisco. Recebida na manhã do sábado (27) pelo empresário e presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Guilherme Coelho, a tucana e membros da sua comitiva conheceram o processo meticuloso utilizado na produção da uva de mesa e também a tecnologia empregada e cuidadosa preparação para envio daquela fruta aos consumidores no Brasil, Estados Unidos e parte da Europa. No domingo, a deputada conhecida como representante do agro no estado, ainda fez uma rápida visita à vinícola RIO SOL, na zona rural de Lagoa Grande.

VERDEJANTE – Antes de retornar ao agreste e na sequência ao Recife, Débora Almeida reservou um tempo para prestigiar o evento de anúncio da construção de uma Unidade de Saúde na localidade ‘Angico Torto’, zona rural do município de Verdejante. Falando para uma plateia local ao lado do prefeito Haroldo Tavares (PSB) e do Deputado Federal Augusto Coutinho (Republicanos), a deputada fez questão de enfatizar o compromisso dos aliados locais nas melhorias que vem fazendo a diferença naquela charmosa cidade sertaneja.

No seu retorno, Débora se comprometeu a debruçar-se sobre as demandas colhidas durante a sua proveitosa passagem na região, à qual também representa na ALEPE.

Fotos: Matheus Augusto