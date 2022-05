l

Delegada Gleide disponibiliza apoio técnico a associações de mulheres de todo Estado



Iniciativa visa auxiliar instituições interessadas em edital inédito divulgado pela Secretária da Mulher

Já estão abertas as inscrições para organizações sociais interessadas em participar do novo programa da Secretaria da Mulher do Estado que vai destinar R$ 3,2 milhões para o financiamento de projetos voltados ao fortalecimento das mulheres pernambucanas. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado no último sábado (30) e pode beneficiar até 64 associações e organizações não governamentais. Este é o maior programa estadual de suporte às mulheres dos últimos 34 anos e, diante da importância da proposta, a Delegada Gleide Ângelo está disponibilizando suporte técnico a todas as instituições interessadas.

“Este programa é uma vitória para todas as pernambucanas. Sabemos a importância do papel desempenhando pela sociedade civil organizada na luta contra qualquer tipo de discriminação e no combate à violência de gênero. Mas também sabemos das dificuldades enfrentadas por aqueles que atuam com seriedade e compromisso na causa, por isso, estou colocando uma equipe técnica à disposição das instituições que precisarem de suporte na inscrição de seus projetos”, esclareceu a Delegada.

Em seu trabalho na Casa Legislativa, a Delegada Gleide tem se destacado pela cooperação constante com o terceiro setor, inclusive, com o envio de parte de suas emendas parlamentares para o financiamento de projetos e programas de organizações voltadas ao fortalecimento das políticas de gênero do litoral ao sertão. Instituições tradicionais como o Centro de Mulheres do Cabo, na região metropolitana, ou a Associação das Mulheres Dinâmicas do Condado, na mata norte, são alguns exemplos dessa cooperação. “Temos um movimento de mulheres muito robusto aqui no estado, mas precisamos chegar em todos os lugares. Para isso, temos de oferecer ferramentas àqueles que nunca tiveram a oportunidade de uma experiência como essa”, pontuou a parlamentar.

PRAZOS — As instituições interessadas devem enviar seus projetos até às 10h, do dia 01 de junho de 2022. O material pode ser enviado tanto pelo email chamamento0122@secmulher.pe.gov.br ou pessoalmente na sede da secretaria. No dia 12/07 será divulgado o resultado preliminar e no dia 26/07 acontece a homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). O edital completo pode ser consultado no site da Secretaria da Mulher (www.secmulher.pe.gov.br) ou no da Delegada Gleide Ângelo (www.gleideangelo.com).