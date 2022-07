Detran prorroga prazo para quem perdeu placas do veículo em alagamentos fazer emplacamento sem precisar agendar

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) prorrogou, até o dia 31 de julho, o prazo para que motoristas substituam as placas de veículos perdidas em alagamentos causados pelas chuvas em Pernambuco sem a necessidade de agendar o atendimento.

Para evitar penalidades, é necessário regularizar a situação de forma rápida, segundo o Detran. Dirigir sem qualquer uma das placas de identificação é infração gravíssima, que resulta na perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 293,47, além da apreensão do veículo.

É possível fazer o procedimento de emplacamento na sede do Detran, que fica no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, ou em outras unidades, como nos shoppings centers e nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans).

Para repor as placas, é preciso comparecer a um desses pontos de atendimento do Detran e solicitar uma ordem de emplacamento. São cobrados valores diferentes para os procedimentos necessários para esse serviço:

Ordem de emplacamento: R$ 40,61;

Vistoria para veículos com até nove lugares: R$ 59,27;

Vistoria para veículos com mais de nove lugares: R$ 72,91.

Após obter essa ordem, basta ir até uma das lojas de placas credenciadas pelo Detran para realizar o emplacamento. Não é necessário fazer uma vistoria prévia para solicitar a nova placa dianteira. No caso da placa traseira, a vistoria veicular é necessária para conseguir a ordem de emplacamento.

Desde 2020, começaram a ser comercializadas em Pernambuco placas com o padrão do Mercado Comum do Sul (Mercosul). Para os veículos que ainda não tiverem o novo padrão, é necessária vistoria e colocação das placas com a versão atualizada.

Os veículos que têm a chamada placa Mercosul e que perderam a placa traseira, é preciso fazer a vistoria, além de solicitar a ordem de emplacamento.