Dia Mundial do Rim 2022 enfatiza a prevenção às doenças renais

O Dia Mundial do Rim (DMR) em 2022 será comemorado no dia 10 de março, a campanha de saúde global apresenta o tema “Saúde dos Rins para Todos: Educando sobre a Doença Renal”. A Fundação Pró-Rim participa do movimento, que tem como objetivo disseminar as informações sobre a doença renal para os profissionais de saúde e a população em geral, focando na prevenção, diagnóstico precoce e do tratamento.





De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), entidade que promove a campanha no País, uma em cada 10 pessoas em todo mundo possui alguma doença renal, que se não diagnosticada e tratada de forma correta pode ser mortal. “Vale ressaltar que doença renal crônica não tem cura! O paciente diagnosticado com a doença deve seguir o tratamento ao longo da sua vida, seja com a diálise ou o transplante renal”, enfatiza o médico nefrologista e Presidente da Pró-Rim, Dr. Marcos A. Vieira. Atualmente, mais de 140 mil pessoas no Brasil dependem da diálise para manter sua vida.



Entre estes pacientes renais crônicos, a maioria são diabéticos e hipertensos, doenças popularmente conhecidas que são fatores de risco para o desenvolvimento da doença renal. “É importante que o acompanhamento de doenças como diabetes e hipertensão arterial visem também a prevenção do comprometimento dos rins, evitando consequências mais graves para o organismo”, comenta o nefrologista.



O que é a Doença Renal Crônica? A doença renal crônica (DRC) se caracteriza por lesão nos rins que se mantém por três meses ou mais, com diversas consequências, pois os rins têm muitas funções, como regular a pressão, filtrar o sangue, eliminar as toxinas do corpo, controlar a quantidade de sal e água do organismo, produzir hormônios que evitam a anemia e as doenças ósseas, entre outras. Segundo Dr. Marcos em geral, nos estágios iniciais, a DRC é silenciosa, ou seja, não apresenta sintomas ou são poucos e inespecíficos. “Normalmente a doença é identificada no seu estágio mais avançado, quando em muitos casos a pessoa irá necessitar da diálise, por isso a importância do diagnóstico precoce”, enfatiza o nefrologista.



Ações de prevenção e educação As equipes das unidades da Pró-Rim estarão realizando atividades em espaços públicos, palestras para acadêmicos e ações com seus pacientes renais crônicos. Além disso, conteúdos sobre prevenção e tratamento serão divulgados nas redes sociais e no site especial da campanha: www.diamundialdorim.com.br. Nesta página, os usuários podem encontrar a programação completa das ações e conteúdos exclusivos.