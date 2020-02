Dicas de como economizar nas festas de carnaval

* Por Ricardo Maila

Por incrível que pareça, no feriado que requer pouco para ter um bom proveito também é possível fazer um grande estrago na conta bancária. Por esse motivo é essencial se atentar com os gastos que podem ocorrer nesse período e fazer o possível para economizar, seja durante as viagens, mas especialmente no carnaval de rua.

Por esse motivo listamos algumas dicas de como cair na folia sem gastar muito e evitando qualquer incidente. Veja abaixo:

Não vá de carro para os blocos: apesar do conforto, é importante lembrar que o valor dos estacionamentos nessa época vai estar ainda mais altos nos bairros em que os blocos estão passando, sem contar a questão do trânsito na cidade e o consumo de álcool. Optar pelo transporte público é a melhor opção. Crie sua própria fantasia: é natural que nessa época do ano algumas lojas alterem os preços de roupas fazendo com que o valor fique muito além do que o produto realmente vale. Além disso é bastante simples encontrar boas ideias e inspirações de fantasias com pesquisas rápidas no Google ou no Pinterest, como “DIY fantasia de carnaval” ou “como criar uma fantasia de carnaval”. Se o objetivo é economizar, esse é um bom caminho. Cuidado com o seu celular: todos sabem como existe um grande risco de ser furtado nos blocos de rua durante o carnaval. Nossa recomendação é não levar o aparelho, mas se for muito necessário, tenha bolsos com zíper e se mantenha atento. Também é interessante fazer uma busca na internet para saber quais são os lugares mais perigosos, de uns anos para cá os foliões atualizam planilhas com todos os dados. Aproveite mais os blocos de rua do que as festas privadas: ainda que exista uma questão de segurança, os blocos nas ruas das grandes cidades estão sendo cada vez mais cheios de atrações famosas e interessantes. Não perdem nada para as festas pagas e camarotes privados. Estipule os gastos durante o período de carnaval: construa seu orçamento anual (com visão mensal também) e a partir disso saiba quanto pode gastar. Divida esse valor por dia e leve para as festas, assim vai poder aproveitar toda a festa sem se preocupar com excessos no dia seguinte. Cuide da sua alimentação: a folia não se faz apenas com bebidas. Então é ideal procurar por lugares em que é possível comer com um bom desconto, códigos em aplicativos ou boas promoções. Além disso, tome um café da manhã reforçado antes de sair de casa.

Seguindo essas dicas é possível fazer uma grande economia não somente durante o carnaval nas ruas, mas também em viagens.