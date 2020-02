Programação do carnaval de Paudalho vai do frevo ao brega-funk com Elba Ramalho e Dadá Boladão

O carnaval do município de Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco, vai do frevo ao brega-funk, com uma programação que reúne shows de Elba Ramalho e Dadá Boladão. A festa, que começa no domingo (23), tem dois polos de folia.

O Polo Banho de Frevo, o principal, fica no Pátio de Eventos Beira-Rio, no centro da cidade. O Polo Cultural está localizado na Praça Pedro Coutinho, também na área central do município.

A abertura da festa acontece às 13h do domingo (23), no Polo Banho de Frevo, com a Orquestra do Clube Lenhadores. No mesmo dia, as outras atrações são Dadá Boladão, Nádia Maia e MC Troia. Na segunda (24), o cantor André Rio é um dos destaques da programação.

Na terça-feira (25), o encerramento da festa fica por conta da Banda Pinguim, à meia-noite. Antes, sobem ao palco Orquestra Cruzeiro do Sul, Roginho, Elba Ramalho e Kevin O Chris.

Kevin O Chris leva brega-funk ao carnaval de Paudalho — Foto: Reprodução/Facebook

As atrações para o público infantil se apresentam no Polo Banho de Frevo, na manhã dos dias de folia, a partir das 10h. A animação da criançada fica por conta do grupo Balão da Alegria, no domingo (23); da Barca Maluca, na segunda feira (24); e da Nave Moleca, na terça-feira (25).

Já no Polo Cultural, a programação começa na madrugada do domingo (23) com o bloco Pinto da Madrugada. No mesmo dia, vários grupos de maracatus desfilam no local. Na segunda (24) e terça-feira (25), outros maracatus, blocos e escolas de samba se apresentam no evento.

Programação do Polo Banho de Frevo

Domingo (23)

10h – Balão da Alegria

13h – Orquestra Clube Lenhadores

15h – Dadá Boladão

16h – Nádia Maia

18h – MC Troia

22h – Luará

0h – Carlinhos Beleza

Segunda-feira (24)

10h – Barca Maluka

13h – Orquestra Clube Estrela

14h – André Rio

15h45 – Elvis

17h – André Marreta

Cantor André Rio se apresenta no segundo dia de festa do carnaval de Paudalho — Foto: Anderson Maia/Divulgação

Terça-feira (25)

10h – Nave Moleca

13h – Orquestra Cruzeiro do Sul

15h – Roginho

16h – Elba Ramalho

18h – Kevin O Chris

22h – Asas da América

0h – Banda Pinguim

Programação do Polo Cultural

Domingo (23)

Desfile dos maracatus Leão Mimoso, Leão Teimoso, Águia de Ouro de Igarassu, Leão Charmoso de Lagoa do Carro, Pantera da Vila de Chã de Alegria, Dragão Devorador de Igarassu, Estrela da Tarde de Lagoa do Carro, Cambinda Nova de Lagoa de Itaenga, Leãozinho das Flores de Itambé e Caboclo Urubá.

Desfile do Bloco Juntos e Misturados, Escola de Samba Unidos da Primavera, Bloco Lírico Flor do Tamarindo, Zé Linguada, Clube Carnavalesco Cruzeiro do Sul, Clube Estrela do Paudalho, Blocos Líricos Magia Lírica e Som da Serenata, La Ursa de Chã do Pinheiro e Escola de Samba Império de Belém.

Segunda-feira (24)

Desfile dos maracatus Pavão Dourado de Feira Nova, Leão da Serra e Águia Dourada, de Carpina, Leão Vencedor das Flores de Buenos Aires, Leãozinho de Itaquitinga, Leão Mimoso de Buenos Aires, Leão Misterioso de Nazaré da Mata, Camelo Manso de Glória do Goitá, Onça Dourada de Aliança, Leão Vencedor de Chã de Alegria e Brilhando de Carpina.

Desfiles dos blocos Meninos da Vila, da Castanha e Caprichoso de São Miguel, Escola de Samba Estação da Primavera, Clube Carnavalesco Cruzeiro do Sul, Clube Lenhadores do Paudalho, Bloco Lírico Magia Lírica e La Ursa de Chã de Pinheiro.

Terça-feira (25)

Desfile dos maracatus Pinguim de Araçoiaba, Vencedor de Carpina, Águia Dourada de Nazaré da Mata, Leão da Floresta de Vicência, Cambinda Estrela de Itaquitinga, Estrela da Serra de Tracunhaém, Leãozinho de Aliança, Leão da Floresta de Lagoa de Itaenga, Estrela Brilhante de Nazaré da Mata e Leão da Serra de Goiana.

Desfiles de Escola de Samba Gigantes do Samba, Clubes Lenhadores e Estrela do Paudalho, Bloco Magia Lírica, Bloco Lírico Som da Serenata e a La Ursa de Chã de Pinheiro.

*G1PE