Em clima de Natal, Prefeitura do Paudalho realiza Cantata Natalina

No último sábado (18), a Prefeitura do Paudalho, por meio de sua Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, realizou uma programação especial em comemoração ao Natal, a Cantata Natalina. O evento teve início às 18h e ocorreu na Praça do Rosário, localizada no centro da cidade.

O encontro foi planejado com o intuito de despertar nos paudalhenses o clima de união e esperança inerente ao período natalino, além de destacar o real significado dessa data comemorativa, que é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. A praça onde tudo ocorreu foi decorada com luzes pisca-piscas, laços e uma árvore de natal criativa feita com galhos secos.

A festividade contou com diversas atrações. A primeira delas foi o desfile do Papai Noel pelas ruas do município. O trajeto teve início na entrada da cidade e incluiu pontos turísticos como o Parque de Eventos Beira Rio, o Paço Municipal e a Igreja Matriz do Divino Espírito Santo.

Chegada do Papai Noel durante Cantata Natalina em Paudalho, Pernambuco. Foto: Josué Júnior/PMP.

A paudalhense Gabriela Constantino esteve presente na ocasião e trouxe seus dois filhos para ver a chegada do bom velhinho. “Estou achando [a Cantata] muito legal, muito bonita, eu gostei da decoração. Estou vendo a felicidade no rosto das crianças e isso é algo gratificante para todos”, comentou.

Após o desfile, o público pôde prestigiar o espetáculo teatral “Um Sonho de Criança”. A apresentação encantou pela musicalidade e animação. Em seguida, foi a vez do Ballet Linda Flor da Mata abrilhantar a noite. O grupo é formado por mais de 60 crianças inscritas da Casa das Juventudes Maílson Francisco da Silva. Por fim, a última atração foi a tradicional Orquestra Sinfônica 22 de Novembro.

A celebração reuniu várias famílias paudalhenses. Foto: Josué Júnior/PMP.

O prefeito do município, Marcelo Gouveia, demonstrou satisfação em poder proporcionar uma bela festa de Natal à população. “Fico muito feliz em poder promover esse tipo de ação, em dar esse tipo de apoio às famílias paudalhenses. Hoje, sem dúvidas, é um dia de festa. Tudo que se relaciona à criança, ao Natal, à Jesus, só pode sair coisa boa quando a gente reúne tantas palavras bonitas em uma só frase.”

De acordo com a secretária municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, Carolina Gouveia, a comemoração superou as expectativas e atraiu pessoas de várias idades. “É com muita satisfação e alegria que estamos hoje aqui para o encerramento do nosso ano, celebrando o Natal, celebrando o sentimento de prosperidade, de paz e de amor. Esse é um evento maravilhoso que foi organizado por toda a equipe da Secretaria. Estamos muito felizes em ver tantas pessoas aqui prestigiando esse momento. Eu desejo a todos os paudalhenses um Feliz Natal, um ano melhor, um ano mais próspero e com mais saúde.”

A noite também contou com a apresentação da tradicional Orquestra Sinfônica 22 de Novembro. Foto: Josué Júnior/PMP.

A Cantata foi uma festa que reuniu toda a família e alegrou o coração dos paudalhenses. Quem não pôde comparecer ao evento ainda pode prestigiar a programação de forma online por meio da transmissão ao vivo disponibilizada na página da Prefeitura do Paudalho no Facebook, clique aqui para assistir.