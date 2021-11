Em Machados, comunidade de Santa Terezinha é contemplada com reparos e manutenções das ruas

A Prefeitura de Machados, localizado no agreste setentrional de Pernambuco, não para na realização de obras significativas para o município. Através da Secretaria de Infraestrutura tem realizados reparos e manutenções nos calçamentos em várias ruas da cidade. Nesta semana a comunidade de Santa Terezinha foi contemplada com a iniciativa.

“Estamos muito felizes em continuar realizando as obras nas ruas de Machados. O cronograma da Secretaria de Infraestrutura prevê recuperação dos calçamentos em todas as ruas que apresentem algum tipo de problema. Com isso, vamos avançando nas obras significativas em nossa cidade, trazendo assim, qualidade de vida as machadenses”, ressaltou o prefeito Juarez Rodrigues.