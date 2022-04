Encontro para as Famílias com o padre Chrystian Shankar acontece em Carpina

Na próxima sexta-feira, (29), a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Carpina-PE, estará recebendo o padre Chrystian Shankar para um momento de formação e espiritualidade para as famílias.

O Encontro para as Famílias acontece, às 19h, no Ginásio da Escola Maria Anunciada, localizada na Av. José Jaime Coutinho Dias, Bairro Novo, Carpina-PE, ao lado da Igreja Matriz.

Os ingressos, no valor de R$ 10, estão sendo vendidos na secretaria paroquial, em horário comercial, ou via Sympla (pagamento em crédito, boleto ou pix, com acréscimo da taxa de conveniência do site). Crianças até 10 anos de idade não pagam.