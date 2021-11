Enem 2021: Cinco estratégias sobre o que fazer antes da prova

A segunda semana para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) chegou e agora é contagem regressiva para o grande dia. E neste momento, que começa a dar aquele “frio na barriga”, alguns alunos ficam sem saber o que fazer nos últimos momentos.

Entretanto, é sempre importante estar por dentro do que é realmente válido nestes últimos dias e o Gestor Educacional do Colégio GGE, José Veiga Neto, preparou algumas dicas importantes para os estudantes que vão realizar a prova no próximo dia 28 de novembro:

1 – Planeje sua semana

Construa um planejamento de estudos especial para a semana que antecede as provas do Enem, com carga de estudos menor, privilegiando também momentos de relaxamento e descompressão.

2 – Foco no que é realmente importante

Revisite os resumos e mapas mentais construídos durante os estudos, no intuito de revisar, de forma bem eficaz, os pontos mais importantes da prova. Também procure resolver algumas questões dos conteúdos mais recorrentes do Enem, contudo de forma moderada.

3 – Relaxe um pouco e mantenha o equilíbrio

Procure reservar momentos para o convívio com a família, com os amigos, reforçando suas condições emocionais. Lembrem-se que um emocional reforçado é um diferencial no momento do exame.

4 – Organize-se

Não esqueçam de separar um momento para organização dos materiais necessários para o exame: documentação, local de prova, canetas, lanche, é importante conhecer o local que você realizará o exame, para evitar atrasos e problemas no deslocamento.

5 – Prepare-se para o grande dia

Na véspera das provas, deve-se evitar alimentos pesados, não realizar atividades físicas intensas, busque passar o dia descansando sem estudar e tente ter uma boa noite de sono.

“Agora é com você fera, chegue com antecedência no local da prova e confie na sua trajetória, que tudo vai dar certo”, finalizou o gestor.