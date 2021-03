Escola de Eletricistas da Celpe forma primeira turma exclusiva para mulheres em Caruaru

A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) vai comemorar o Dia Internacional da Mulheres de uma forma diferente, neste ano. Em vez de presentes, oportunidade. Isso porque a concessionária concluiu mais uma turma da Escola de Eletricistas exclusiva para o público feminino, em Caruaru. No total foram formadas 24 alunas. Elas cumpriram uma carga horária de 596 horas de disciplinas teóricas e práticas. As aulas foram ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-PE), parceiro da Celpe no projeto, na própria cidade. Desde a última semana, as primeiras eletricistas caruaruenses especializadas em rede de distribuição de energia estão à disposição para o mercado de trabalho. Quatro delas serão absorvidas pela própria Celpe e já começam a trabalhar no dia 15 deste mês.

De confeiteira a eletricista. Gilda Cavalcanti é uma das mulheres formadas que finalizou o curso já com o emprego garantido. Ela resolveu apostar na nova carreira por curiosidade e trocou as formas e doces pelas ferramentas. “Eu cheguei a esse curso através de uma reportagem da TV. A matéria mostrava duas eletricistas de rede e falava que ‘o lugar de uma mulher é onde ela quiser’ e eu achei muito interessante e me perguntei: por que não tentar? Foi muito bom ter me dado essa nova oportunidade, eu aprendi muita coisa e conheci mulheres maravilhosas e já saio daqui contratada”, disse a nova eletricista que está no grupo das quatro profissionais que integrarão o quadro de eletricistas da Celpe.

A iniciativa da Celpe tem como objetivo ampliar as oportunidades de emprego para as mulheres, contribuindo para a equidade de gênero no mercado e possibilitando que, depois da formação, as candidatas passem a compor o banco de Talentos da Companhia para concorrer a possíveis vagas. “A Celpe acredita que o maior reconhecimento que podemos oferecer às mulheres são boas oportunidades, equidade de gênero e ampliação da força de trabalho feminino no mercado. Nossa intenção é efetivar boa parte deste quadro de profissionais que estão sendo formadas com treinamentos específicos para desenvolver atividades que, até então, eram vistas como predominantemente masculinas”, afirmou o presidente da Celpe, Saulo Cabral.

Para a superintendente de Desenvolvimento Organizacional da Neoenergia, Regia Barbosa, esta formação é muito importante para as eletricistas, que a partir deste momento ampliam as possibilidades de serem inseridas no mercado. “Nosso objetivo é oferecer a esse público todas as condições possíveis de conquistarem uma oportunidade profissional, por isso oferecemos um curso completo e que credencia essas mulheres a ocuparem seus espaços em qualquer lugar do Brasil, com capacidade e níveis de excelência”.

Diretora regional do SENAI-PE, Camila Barreto destacou que essa iniciativa efetivamente abre portas, uma vez que possibilita que elas possam atuar tanto como eletricistas de distribuição quanto na realização de manutenções e instalações elétricas prediais. “A formação é a mais completa possível, porque queremos gerar oportunidades. É uma quebra de paradigma ter esse grupo só de mulheres eletricistas. O mês de março é marcado por esse debate sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho e essa ação vem contribuir para que elas ocupem seus espaços e sejam respeitadas por sua formação, que é profissional e de excelência, com toda a expertise do SENAI”, afirmou.

Além da turma de Caruaru, a Celpe já formou eletricistas em salas exclusivas para mulheres em Garanhuns e no Cabo de Santo Agostinho. Mais um grupo concluirá o curso nos próximos dias, no Recife. Além das salas femininas, a Escola de Eletricistas ainda possui turmas mistas, com homens e mulheres. Neste formato, já foram realizadas 46 formaturas nas cidades do Recife, Cabo, Caruaru, Garanhuns, Jaboatão, Petrolina, Paulista e Serra Talhada. Outras 16 estão em curso, nos mesmos locais.



Escola de Eletricistas– A Escola de Eletricistas é realizada pela Neoenergia desde 2018 e já capacitou 2.736 alunos nos estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. Desse total, alunos 1806 foram contratados pelas empresas do grupo. Em 2019, a Neoenergia promoveu uma iniciativa pioneira ao criar as primeiras turmas exclusivamente para mulheres, a fim de promover a diversidade e inclusão. Até o final do ano ainda serão abertas mais seis turmas mistas.



Sobre a Celpe– A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), empresa da Neoenergia, distribui energia elétrica para os 184 municípios de Pernambuco e para a cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba. Também é responsável pela geração e distribuição de energia elétrica no Arquipélago de Fernando de Noronha. Sua área de concessão é de 98,5 mil quilômetros quadrados. A empresa tem 3,8 milhões de clientes (9,4 milhões de habitantes).