Especialistas participam da NORCANA e potencializam saber do produtor rural

Os produtores rurais estão participando desde ontem (07). Além de puderem fazer negócios, tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre compliaces no mundo agro, com o especialista da Andav, e sobre crédito rural com o gestor do BNB . Contam, ainda, com as temáticas socioambientais e técnicas. A Fenace falou sobre a logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas. E os novos paradigmas para a aplicação da vinhaça na cultura da cana foram abordados pela UFRPE, finalizando assim os paineis do dia.

Hoje (08), no último dia da Norcana, o foco dos paineis será técnico. Inicia com a UFRPE, das 9h às 10h15, sobre a etimologia e manejo das principais doenças da cana no NE. As duas últimas serão guiadas por especialistas da UPL-LTD. Das 10h30 às 11h45, falam sobre Food Value Chain – segurança na produção de alimentos; e das 14h às 15h15, será a vez da Pronutive – saúde vegetal do plantio ao cultivo.

Outros paineis já foram realizados na abertura da Norcana, na quarta-feira (6). A Pecege abordou a importância do produtor rural no RenovaBio. A Ridesa tratou do melhoramento genético da cana que vem fazendo no Nordeste há 30 anos, destacado pelo criação da variedade RB. E o Ministério da Agricultura e Pecuária versou sobre o uso de insumos de base biológica na cana de açucar.

Essa é a 8° edição da Norcana. O evento foi idealizado pela Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP) e é realizado por sua agrocooperativa (Coaf) e parceiros. As edições mais recentes ocorreram na Agrinordeste, que é organizada pela Faepe, presidida por Pio Guerra. Alexandre Andrade Lima, presidente da AFCP e da Coaf, convida a todos para participarem e agradece a toda a equipe envolvida neste importante evento voltado à cultura canavieira.