Estiagem faz governo estadual decretar situação de emergência em 61 cidades

O governo estadual decretou situação de emergência em 61 cidades de Pernambuco afetadas pela estiagem, o que equivale a quase um terço dos 185 municípios do estado. O decreto publicado no Diário Oficial deste sábado (18) determina que elas sejam mantidas no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil pelo período de 180 dias.

Assinado pelo governado Paulo Cãmara (PSB), o decreto leva em consideração “a preservação do bem-estar da população e das atividades socioeconômicas das regiões atingidas por eventos adversos, bem como a adoção imediata das medidas que se fizerem necessárias para, em regime de cooperação, enfrentar situações emergenciais”.

Além disso, a falta de chuva nas regiões afetadas causou a redução das reservas hídricas, “provocada pela má distribuição pluviométrica na região”, ocasionando impactos na agropecuária, especialmente do Agreste.

No decreto, o governador também disse que os habitantes dos municípios afetados “não têm condições satisfatórias de superar os danos e prejuízos provocados” pela estiagem.

Veja as cidades em situação de emergência

Agrestina Águas Belas Alagoinha Altinho Angelim Belo Jardim Bezerros Bom Conselho Bom Jardim Brejão Brejo da Madre de Deus Buíque Cachoeirinha Caetés Calçado Canhotinho Capoeiras Casinhas Cumaru Cupira Feira Nova Frei Miguelinho Garanhuns Gravatá Iatí Ibirajuba Itaíba Jataúba João Alfredo Jucati Jupi Jurema Lagoa do Ouro Lajedo Limoeiro Orobó Paranatama Passira Pesqueira Pedra Poção Riacho das Almas Sairé Saloá Sanharó Santa Cruz do Capibaribe Santa Maria do Cambucá São Bento do Una São Caetano São João São Joaquim do Monte São Vicente Férrer Surubim Tacaimbó Taquaritinga do Norte Terezinha Toritama Tupanatinga Venturosa Vertente do Lério Vertentes

*G1PE