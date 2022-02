Ex-vereador de Timbaúba reage a assalto e é morto a tiros na frente da mulher

O ex-vereador de Timbaúba Marinaldo Macedo do Nascimento foi assassinado a tiros na frente da mulher, após reagir a um assalto, nesta quinta-feira (16). Segundo a Polícia Civil, a vítima tinha 59 anos e foi morta por dois criminosos que saíram de um matagal e anunciaram o crime, no bairro do Barro, nesse município da Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Mais conhecido como Marinaldo da Geladeira, o ex-vereador foi socorrido após ser baleado dentro do veículo onde estava com a esposa, mas não resistiu aos ferimentos, também de acordo com a polícia. A unidade de saúde para onde ele foi levado não foi divulgada pela corporação.

O caso é investigado pela Polícia Civil e foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, na 11ª Delegacia Seccional de Goiana, na Zona da Mata. Os dois criminosos ainda não foram identificados pelos investigadores, conforme divulgado pela corporação, através de nota.

“Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação”, informou a Polícia Civil no texto.

*G1PE