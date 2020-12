Fotógrafa de Aliança realiza campanha solidária

A solidariedade tem motivado a fotógrafa Marília Martinele a realizar durante todo o ano campanhas para arrecadação de donativos para ajudar pessoas carentes da cidade de Aliança.

Ela tem recebido o apoio dos amigos para coletar roupas, alimentos, cadeiras de roda, colchão, móveis, brinquedos e fraldas. O destino são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Assim, ela tem ajudado cadeirantes, gestantes, idosos e pessoas com necessidades especiais.

Marília, que também é representante do Voz do Planalto, continua com a sua missão e utiliza as redes sociais para divulgar o seu trabalho e receber as doações. “O pouco de cada um, se torna muito para quem não tem nada”, comenta Marília Martinele. Interessados em colaborar pode entrar em contato pelo: (81) 98901-2443.