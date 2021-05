Goiana passa a contar com a Câmara de Direito Privado de Conciliação e Mediação da Zona da Mata Norte

Ocorreu na FADIMAB, a solenidade de inauguração da primeira Câmara de Direito Privado de Conciliação e Mediação da Zona da Mata Norte, vinculada ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE), que vai atuar em conjunto com a prefeitura de Goiana, a Defensoria Pública, o Ministério Público e os juízes da Comarca na solução de conflitos da população de forma consensual e amigável, no intuito de desafogar o judiciário e promover uma cultura de paz.

“Essa é uma parceria importante para toda nossa região, permitindo agilidade e eficiência nas mediações pacíficas”, ressaltou o prefeito de Goiana, Eduardo Honório. “Também vai ser possível proporcionar ao aluno de Direito da FADIMAB vivenciar as mediações que acontecerem nesta Câmara”, falou o Desembargador Erik Simões, do TJ-PE.

A presidente da AMESG, autarquia mantenedora da FADIMAB, Emília Souza lembrou os mais de 40 anos de existência da instituição e agradeceu ao TJ-PE pela credibilidade em instalar a Câmara na faculdade em Goiana.

Na solenidade, ainda houve a participação do Desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos; do coordenador da Câmara de Goiana, Dr. Carlos Eduardo Bezerra e do Juiz Marcos Garcez.

Na ocasião houve o descerramento da placa de inauguração da Câmara e visita às dependências.