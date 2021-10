Homenageando os artistas locais, João Alfredo comemora seus 86 anos de Emancipação Política

O município de João Alfredo, localizado no Agreste Setentrional de Pernambuco, comemora, no próximo dia 10 de outubro, 86 anos de Emancipação Política. A festa de aniversário da cidade será entre os dias 07 e 10 de outubro. Mas as festividades já começaram no último sábado (02) com a escolha dos reis da Emancipação Política do local.

Com o tema: “Mostra tua Arte, João Alfredo”, a cidade comemora esse ano sua Emancipação Política homenageando os artistas locais com a organização de uma feira Multicultural para serem expostos os trabalhos desenvolvidos por eles nas áreas de gastronomia, artes plásticas, plantas ornamentais e fotografias.

De acordo com o diretor de cultura de João Alfredo, Alex Lima, “com a pandemia do Covid-19, os artistas foram os mais prejudicados. Por isso, a gestão decidiu homenagear essas pessoas que batalham diariamente. Além dessa feira, estão organizadas apresentações culturais durante a programação que valorizam esses artistas”, conclui Alex Lima.

Em parceria com a Secretaria de Saúde do município, a gestão vai implantar medidas de segurança contra a Covid-19 nos dias da festa. “Para entrar nos locais do evento, será necessária a comprovação da primeira dose, da segunda ou da dose única da vacina. Terá um espaço saúde nos locais do evento, com a distribuição de máscaras e álcool em gel. O SAMU também estará presente com uma equipe de socorristas e enfermeiros”, explicou Alex Lima.

Além das celebrações em comemoração ao aniversário de João Alfredo, a data também terá entregas de obras significativas na cidade, como o bloco cirúrgico no hospital do município e a Unidade de Saúde da Família no bairro de Asa Branca.

Conheça a História de João Alfredo

João Alfredo caracteriza-se por ter uma das maiores feiras livres dessa região, além de ser também um Pólo Moveleiro. Conhecida como a “Cidade Feliz”, a “Terra do Pólo Moveleiro”, e a “Cidade do Toyota”.

No século XVIII, o capitão Antônio Barbosa da Silva, de Nacionalidade portuguesa, acompanhado de 200 escravos e de outras pessoas, devassou as terras do atual município. Por ser área coberta, em grande parte, por árvores com o nome de Imbá, a localidade recebeu inicialmente esse nome, transformando-se, tempos depois, numa fazenda.

No decurso de poucos anos, a família Holanda Cavalcanti construiu um pequeno engenho, de tração animal, dando-lhe o nome de Engenho Boa Vista. Posteriormente esse engenho foi transferido para uma localidade onde havia uma lagoa, sendo atualmente um logradouro público na cidade de João Alfredo.

Distrito criado com a denominação de João Alfredo, por ato municipal de 27-031931, subordinado ao município de Bom Jardim.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de João Alfredo figura no município de Bom Jardim.

Elevado à categoria de município com a denominação de João Alfredo, pela lei estadual nº 23, de 10-10-1935, desmembrado de Bom Jardim. Sede no antigo distrito de João Alfredo. Constituído do distrito sede. Instalado em 21-10-1935

Fonte: IBGE

Programação dos 86 anos da Cidade Feliz

Quinta-feira (07.10) –18h-Cortejo culturale Abertura do espaço saúde.

19h-Abertura Mostra tua Arte João Alfredo.

Sexta-feira (08.10)–06h-Artesanato; Artes plásticas;Apresentação de Banda Música;Exposição de fotos e Plantas Ornamentais.

16h – Mostra tua Arte João Alfredo.

18h Apresentações culturais.

Sábado (09.10)

06h-Feira Orgânica.

14h- Entrega de equipamentos para a população.

17h-Inauguração do Bloco cirúrgico.

16h- Mostra tua arte João Alfredo.

18h-Inauguração do posto Asa Branca.

18h-Apresentações culturais.

Domingo (10.10)

06h-Alvorada e Feira Orgânica-10h Missa em Ação de Graças 86 anos; Mostra tua arte João Alfredo; Encontro de motociclista.

15h-Cerimônia de comemoração aos 86 anos da cidade.

21h-Encerramento da Mostra tua Arte João Alfredo.