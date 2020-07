Hospital de Vitória recebe doação da BRF Foods

O Hospital João Murilo, de Vitória de Santo Antão, na Mata Sul pernambucana, recebeu doações da BRF Foods, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, para auxiliar no combate ao Coronavírus. A empresa forneceu 500 quilos de alimentos para o Hospital João Murilo de Oliveira.

A ação faz parte dos R$ 50 milhões anunciados, no início de abril, pela BRF em doações em alimentos, insumos médicos e apoio a fundos de pesquisa e desenvolvimento social, para contribuir com os esforços de combate aos efeitos da pandemia. A iniciativa alcança hospitais, organizações de assistência social e profissionais de Saúde nos estados e municípios em que a empresa possui operação.

Ao todo, somente nas instituições hospitalares, incluindo hospitais de campanha, as doações beneficiam mais de 15 mil pessoas/dia, por meio de cerca de 2,5 milhões de refeições. Como uma empresa global, a Companhia estende esta iniciativa para os países onde possui unidades produtivas, como Turquia e Emirados Árabes Unidos.

Sobre a BRF

Maior exportadora global de frango do mundo, a BRF possui marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy. Seu propósito é oferecer alimentos de qualidade cada vez mais saborosos e práticos, para pessoas em todo o Mundo, por meio da gestão sustentável de uma cadeia viva, longa e complexa, que proporciona vida melhor a todos, do campo à mesa. Pautada pelos compromissos fundamentais de segurança, qualidade e integridade, a Companhia baseia sua estratégia em uma visão de longo prazo e visa gerar valor para as comunidades em que atua, seus colaboradores e integrados, acionistas e para a sociedade.

Foto: Reprodução