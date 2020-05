Hospital dos Servidores em PE passa a atender exclusivamente casos suspeitos e confirmados de Covid-19

A urgência do Hospital de Servidores do Estado (HSE), na Zona Norte do Recife, passou a atender exclusivamente os casos suspeitos ou confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, a partir desta sexta-feira (8). O governo estadual afirmou que a medida é temporária e foi tomada devido à pandemia.

A expectativa é otimizar o uso dos espaços físicos do Hospital dos Servidores e facilitar o atendimento de novos casos registrados.

Os demais casos de urgência dos servidores são atendidos nas unidades credenciadas. A primeira delas é o Hospital Nossa Senhora Aparecida, localizado na avenida Rodolfo Aureliano, na Vila Torres Galvão, em Paulista, no Grande Recife. O segundo é o Hospital D’Ávila, que fica na avenida Visconde de Albuquerque, no bairro da Madalena, no Recife.

As medidas de atendimento de urgência Covid-19 no HSE e demais casos nestas duas unidades credenciadas permanecem até o fim da situação de emergência ocasionada pela pandemia do novo coronavírus.

*G1PE