Jovem usa redes sociais para denunciar maníaco em Chã de Alegria

Uma jovem do município de Chã de Alegria usou as redes sociais para pedir socorro e denunciar um maníaco sexual.

Graziella Maia, de 18 anos, publicou um vídeo denunciando o assédio e ameaças que vinha recebendo, por parte de um vizinho. Logo o vídeo viralisou com a #JustiçaporGraziela. No Instagram são mais de 70 mil visualizações e mais de três mil comentários.

Na gravação a jovem conta que desde o final de 2018 estava recebendo as ameaças. O acusado é um vizinho dela, identificado por Mariano da Silva, 39 anos. Segundo o depoimento de Graziella, ele vinha perseguindo, sutilmente, na ida a escola e em algum outros lugares.

Em 2019 ela contou a mãe, que ao falar com Mariano, sofreu várias ameaças. Elas denunciaram na delegacia de polícia de Chã de Alegria, mas o homem não compareceu as audiências. A jovem relatou ainda que o fato foi denunciado ao Ministério Público, mas não teve resultado.

Só agora, ela teve coragem para relatar as ameaças de forma pública e pedir ajuda. Com a repercussão do vídeo, Mariano da Silva está foragido.

Na maioria dos comentários no Instagran os internautas marcaram a deputada estadual, Gleide Ângelo, para apoiar e ajudar no caso. A delegada entrou em contato com a mãe da vítima e já acionou a Rede Estadual de Proteção a mulher vítima de violência. A prefeitura de Chã de Alegria, através da Secretaria da Mulher, também entrou em contato com a família para prestar a assistência necessária. O Centro de Referência Especializada da Assistência Social, disponibilizou um advogado e psicóloga para ajudá-la.