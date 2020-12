Luta contra a aids: PE amplia em 122% a oferta de teste rápido para HIV em 5 anos

O Dezembro Vermelho, marcado pelo Dia Mundial de Luta contra a Aids, nesta terça (dia 1º/12), é o mês de conscientização sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do HIV e da aids. O primeiro é um vírus que ataca o sistema imunológico e que é transmitido, principalmente, em relações sexuais não protegidas. Se não tratado corretamente, o vírus leva ao desenvolvimento da aids, a doença em si. Para lembrar a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) divulga boletim epidemiológico sobre o assunto e, ainda este mês, lança série de podcasts.

Em 2019, foram notificados 915 casos de aids em Pernambuco. O quantitativo representa uma diminuição de 29% em relação a 2015, quando foram registrados 1.286. A queda é um reflexo do acesso ao tratamento e também da testagem rápida para o HIV. Apenas em 2019, foram mais de 704 mil testes rápidos encaminhados às cidades pernambucanas. Em 2015 foram 317 mil, uma ampliação de 122%.

“A detecção precoce do HIV é essencial para que o paciente tenha acesso ao tratamento adequado em tempo oportuno, o que traz qualidade de vida e evita o desenvolvimento da doença, a aids, e possíveis enfermidades oportunistas. Ampliamos em 122% a distribuição de testes rápidos em 5 anos para que os municípios pudessem ofertar a testagem no pré-natal às gestantes, evitando a transmissão da mãe para o bebê, e para todos aqueles que desejam fazer o exame”, afirma a gerente do Programa Estadual de IST/Aids/Hepatites Virais da SES-PE, Camila Dantas.

A gestora afirma que, além do acesso à testagem, o desafio é acabar com os estigmas e preconceitos relacionados ao HIV/aids. “Precisamos entender que viver com o HIV não define uma pessoa, trata-se apenas de uma característica. Não precisamos aplicar padrões a tudo, isso é adoecedor. Esse preconceito é o que vulnerabiliza ainda mais as pessoas que vivem com o HIV. O primeiro passo para romper com isso é naturalizar a discussão sobre sexualidade em nosso ciclos sociais. É impossível falar sobre prevenção se esse tema não for discutido”, pontua Camila.

Também é preciso lembrar da importância da prevenção, com o uso do preservativo peniano ou vaginal em todas as relações sexuais. Ambos, além do gel lubrificante, são disponibilizados de rotina nos serviços de saúde. “Reforçamos a importância da prevenção combinada para o sucesso de uma relação sexual protegida. O termo se refere a estratégia de fazer uso simultâneo de mais de um método preventivo, além da busca por informações para mudança de comportamento e para entender os riscos da exposição ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, além de uma gravidez indesejada”, destaca Camila Dantas.

Um dos novos métodos preventivos disponível gratuitamente no SUS é a profilaxia pré-exposição do HIV (PrEP). Trata-se da combinação de dois medicamentos (tenofovir + entricitabina), em um único comprimido, que bloqueiam alguns “caminhos” que o vírus usa para infectar o organismo. Para que a medicação possa impedir que o HIV se estabeleça e se espalhe pelo corpo é preciso fazer uso diariamente. Para receber a medicação profilática, o paciente precisa estar cadastrado em algum serviço que disponibilize a PrEP, podendo ser no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), Hospital das Clínicas (HC) ou no CTA/SAE de Caruaru, e comparecer a consultas periódicas para acompanhamento.

Ratifica-se, ainda, que essa é uma ferramenta que deve ser utilizada de forma combinada, sem excluir ou substituir as outras opções existentes, como o uso de preservativo, já que existem outras infecções sexualmente transmissíveis que precisam ser evitadas, como a sífilis e as hepatites virais.

Quando há uma falha no método contraceptivo ou caso de violência sexual, também existe a profilaxia pós-exposição (PEP). Essa é uma forma de prevenção ao vírus do HIV utilizando medicamentos que fazem parte do tratamento da infecção pelo HIV e Aids (Tenofovir+Lamivudina+Dolutegravir). Esses medicamentos precisam ser tomados por 28 dias, sem parar, para impedir a infecção pelo vírus, sempre com orientação médica.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – Entre 2015 e 2019 foram registrados 5.676 casos de Aids em Pernambuco. De acordo com o boletim epidemiológico do Programa Estadual de IST, 67% foram em pessoas do sexo biológico masculino. Do total de casos, cerca de 55% foram no público entre 20 e 39 anos.

Em relação ao HIV, foram diagnosticados 3.693 casos em 2019, um aumento de 60% em relação a 2015 – 2.302. No acumulado dos cinco anos foram 14.538 notificações, 65% na faixa etária dos 20 aos 39 anos. Do total, 67% foram em pessoas do sexo biológico masculino.

PODCASTS – Depois do Outubro Rosa e da Saúde do Homem, o Dezembro Vermelho é o tema dos podcasts produzidos pela SES-PE para este mês e que serão lançados em breve. Ao todo, serão quatro programas com participação de profissionais envolvidos nessa área e pacientes.