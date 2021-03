Macaparana realiza Campanha Março Lilás

A Prefeitura de Macaparana, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove a campanha Março Lilás.

A Campanha Março Lilás nasce com o objetivo de conscientizar a população sobre a atenção e combate ao câncer de colo uterino, um problema de saúde causado pela infecção persistente de alguns tipos do Papilomavírus Humano – HPV.

A infecção genital por esse vírus é muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. Entretanto, em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Essas alterações são descobertas facilmente no exame preventivo e são curáveis na quase totalidade dos casos.

Excetuando-se o câncer de pele não melanoma, é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina (atrás do câncer de mama e do colorretal), e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.

O atendimento par realização de exames preventivos está sendo ofertado pela Secretaria Municipal de Saúde. As pacientes precisam procurar a Unidade de Saúde e agendar o exame.