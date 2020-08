Machados: pré-candidato da situação consegue mais apoio

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Machados, Elias Borges (foto, de vermelho), sinalizou, no mês de julho, seu apoio ao projeto político das pré-candidaturas de Juarez Rodrigues, e Silvio Lima, (PSB), à vaga de prefeito e vice, do município.

Segundo Elias Borges, a decisão em apoiar os socialistas foi bem recebida pelo conselho político municipal, que tem à frente o atual prefeito, Argemiro Pimentel (PSB).

Na ocasião, Borges destacou as experiências exitosas que já teve ao militar com o grupo e falou de seu compromisso pela vitória nas eleições deste ano. “Temos um só objetivo: trabalhar por toda coletividade e com certeza faremos o sucessor ”.

Recentemente, Elias Borges, tomou posse como secretário de Agricultura da gestão do prefeito Argemiro Pimentel.

Foto: Divulgação