Câmara Municipal de Condado abre concurso público com 77 vagas

A Câmara Municipal de Condado iniciou as inscrições para um concurso público com 77 vagas. Desse total, sete vagas são para contratação imediata e 70, de cadastro reserva para seis diferentes cargos que vão do ensino fundamental incompleto ao nível médio com formação técnica na área de Contabilidade.

De acordo com o edital os salários iniciais são de R$ 1.045 para função de agente administrativo, auxiliar legislativo, recepcionista, porteiro e auxiliar de serviços gerais. Enquanto que para a função de auxiliar contábil a remuneração é de R$1.500. As inscrições seguem até o próximo dia 13 de setembro através do site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib).

As taxas de inscrição do concurso são de R$ 70 e R$ 100, dependendo do cargo. As provas, com questões objetivas, estão previstas para o dia 22 de novembro e acontecem na cidade de Condado.

O concurso é válido por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, e a convocação dos candidatos selecionados no cadastro de reserva ocorre nesse período caso a administração pública precise preencher cargos que fiquem vagos por motivos de aposentadoria, desistência ou mesmo pela decisão de criar mais vagas.

O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro informa que atenderá às normas sanitárias vigentes para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, desinfetando os locais da prova com a pulverização de produtos químicos que são utilizados em ambientes hospitalares, oferecendo álcool gel na entrada, aferindo a temperatura corporal dos participantes, bem como mantendo o distanciamento entre pessoas.

O uso de máscaras de proteção será obrigatório para todos os participantes e equipe organizadora.