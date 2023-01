Mais de 70 toneladas de cabos irregulares retirados de postes em Pernambuco

A Neoenergia Pernambuco retirou mais de 70 toneladas de cabos e equipamentos de telecomunicações irregulares de aproximadamente nove mil postes em todo o Estado, durante todo o ano de 2022. Foram mais de 190 quilos por dia. O resultado histórico – maior já alcançado pela empresa desde o início da contabilização, é fruto das ações integradas da distribuidora, que neste ano aumentou o número de técnicos na fiscalização dos postes. Além de garantir a qualidade no fornecimento de energia para a população, a retirada desses equipamentos garante a segurança das pessoas e evita incêndios em postes.

“Este trabalho de retirada de cabos e equipamentos fora do padrão ou instalados sem a permissão da concessionária é diário. Todos os dias estamos em algum local para organizar a rede e eliminar os riscos causados pelas empresas clandestinas ou mesmo pelas autorizadas, mas que estão com os cabos fora do padrão de segurança exigidos pelo setor”, afirmou o gerente de operações da Neoenergia Pernambuco, Fábio Barros.

Apesar de realizar ações em vários municípios, a atenção principal da Neoenergia Pernambuco foi no Recife. Vias como a Rua da Aurora, Rui Barbosa, Avenida João de Barros e várias outras foram alvo das equipes de ordenamento de rede da distribuidora. Em campo, as equipes técnicas fazem a remoção dos cabos e das caixas de internet. Esse último é um dos maiores ofensores para as ocorrências de chamas, já que são equipamentos fora dos padrões técnicos, e com equipamentos switch e cabos UTP/STP, que são energizados a partir de um ligação clandestina de energia.

“As distribuidoras em todo país são obrigadas a compartilhar os postes pelas resoluções conjuntas 001/1999 da Aneel, Anatel e ANP e resolução Aneel 1.044/2022. Assim, para que qualquer estrutura seja instalada nos postes da rede elétrica é necessário apresentar um projeto, que será avaliado. As caixas de internet removidas nas nossas ações são as irregulares, instaladas à revelia da concessionária de energia e que por isso não tem segurança técnica”, explica Fábio Barros.

Neste ano, será criado um setor específico para o ordenamento de rede em todo o Estado. A ideia é intensificar as ações para garantir a segurança da população e a qualidade no fornecimento de energia elétrica.

RESPONSABILIDADE DA MANUTENÇÃO

A manutenção dos fios de telefonia e internet é de responsabilidade das operadoras, que são as proprietárias destes cabos. A atuação da Neoenergia Pernambuco tem como objetivo a segurança das pessoas e do sistema elétrico, devido aos riscos que essa fiação representa. Existem duas situações em que a distribuidora remove a fiação: uma é quando a empresa atua clandestinamente, lançando os fios sem autorização da distribuidora e sem seguir os padrões técnicos e de segurança exigidos; e a segunda acontece quando a operadora, que possui contrato com a distribuidora, não realiza a manutenção devida, deixando os cabos em situação de risco à população.

REGULARIZAÇÃO

Para estimular a regularização, a Neoenergia Pernambuco vem buscando se aproximar das operadoras de telecomunicações. A distribuidora também criou um canal de atendimento direto, pelo e-mail atendimentousomutuo.pernambuco@neoenergia.com, para que prestadoras que atuam, ainda, de forma irregular, possam se regularizar junto à concessionária.

SUA OPERADORA É REGULAR?

O cliente também pode ser um aliado da Neoenergia Pernambuco no combate às ligações irregulares de internet e telefonia. No site da distribuidora, o cliente pode verificar se a empresa que oferece o serviço de internet para a sua residência está regular. Para acessar, basta seguir os seguintes passos: em nosso site, na página principal, selecione “Atendimento > “Compartilhamento de infraestrutura” > clique em “Empresas de Telecom Habilitadas”.