O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, em dezembro de 2022, assinou a Portaria 1028/2022, que tratou do recesso forense, assim como o período após o recesso. Foi determinado no Artigo 7º desta portaria que o expediente de todas as unidades da Justiça Eleitoral em Pernambuco, incluindo cartórios e centrais, no período entre 9 e 20 de janeiro de 2023, será das 8h às 13h.