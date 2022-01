Marcelo Gouveia entregará tablets para alunos da Rede Municipal de Paudalho

O prefeito de Paudalho, na Mata Norte de Pernambuco, Marcelo Gouveia (PSD), anunciou que vai entregar tablets para alunos da Rede Municipal de Ensino. Os 4.215 dispositivos já estão no município e serão disponibilizados para todos os alunos dos 5º aos 9º anos das escolas municipais da cidade. Os dispositivos, da marca Multilaser, serão utilizados pelos estudantes para acompanhar aulas on-line e para o Programa Aprova Brasil. O investimento é de mais de R$ 3,1 milhões.

O prefeito Marcelo Gouveia destacou que o aluno é o grande protagonista de todas as ações da gestão na Educação da cidade. ”Nós queremos mais uma vez dizer que o foco da nossa Educação são os alunos! O investimento é de mais de três milhões de reais e isso vai resultar diretamente na vida, no aprendizado e no futuro de cada estudante. Nós queremos que nossas crianças tenham a mesma estrutura e oportunidade que qualquer alunos das melhores escolas de Pernambuco! Estou muito feliz!” ,disse o gestor municipal. Segundo a Secretaria de Educação de Paudalho, os tablets serão entregues no começo do ano letivo de 2022.