Mata Norte registra 5.358 curas clínicas do novo coronavírus

A região da Mata Norte registra um total de 5.358 pessoas curadas do coronavírus. O levantamento é realizado baseado no boletim epidemiológico divulgado pelas prefeituras dos 19 municípios que formam essa região.

As cidades com maiores índices de pacientes recuperadas são Timbaúba, com 1.090 registros, seguida de Goiana com 604 e Paudalho com 557 curas clínicas.

A região registra ainda um total de 6.400 registros de casos confirmados do novo coronavírus. As cidades que lideram essa lista continuam sendo Timbaúba (1.166), além de Goiana (1.063) e Paudalho (618).

Também é possível observar que os números de casos e óbitos por COVID-19 começaram a se estabilizar e a entrar em tendência de queda. Segundo as estatísticas o número de óbitos permanece estável desde a última semana. O total é de 415 mortes em decorrência da doença. Em algumas cidades não foram registradas novas mortes nos últimos sete dias, é o caso de Paudalho, Carpina, Lagoa do Carro, Macaparana, Glória do Goitá, Ferreiros e Camutanga, por exemplo.