Mês de março é coroado com retorno das atividades presenciais na LBV no Recife/PE

Seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, a Legião da Boa Vontade (LBV) se prepara para retomar gradativamente as atividades presenciais em todas as suas unidades socioassistenciais no país. Na capital pernambucana, a unidade do Centro Comunitário de Assistência Social, localizada na área Central do Recife/PE, passou por reformas para oferecer as crianças e os adolescentes que integram o serviço Criança: Futuro no Presente! um ambiente acolhedor e seguro, e que contribua para o bom desempenho das atividades que são desenvolvidas pela Instituição.

De acordo com a gestora social, Teresa Franco, as centenas de crianças e adolescentes assistidos pelos serviços oferecidos pela Instituição, retomam as atividades presenciais, obedecendo a todos os protocolos sanitários. “Refeitório da LBV está demarcado onde a criança deve sentar, para a não aglomeração. Os ambientes sinalizados com o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel para a higienização das mãos, e outras, providências de convívio sanitário na prevenção à Covid-19”, esclarece.

Segundo a assistente social, Márcia Negreiros, “desde o início da pandemia, em março de 2020, muitos desafios foram e estão sendo enfrentados pelas crianças e suas famílias. Por meio de ações afetivas, a equipe da LBV está preparada para os novos tempos, voltaremos as atividades, colocando em prática o plano de ação para um retorno seguro e responsável”. A técnica do serviço social da Instituição, assegura ainda, “estamos comprometidos com a segurança, o fortalecimento das relações entre as famílias e o serviço de convivência da LBV, para que juntos superemos os impactos causados pela pandemia”.

O retorno das crianças e adolescentes ao serviço Criança – Futuro no Presente!, mantido pela Instituição, serão dias de festa, com a entrega dos kits de material escolar da Campanha LBV: Educação – Futuro no Presente! que assiste mais de 20 mil alunos em todo o Brasil, no Estado, são mais de 500 estudantes dos municípios do Recife e Tupanatinga assistidos pela inciativa.

Trabalho permanente de amparo aos que mais precisam

Desde que foi decretada a pandemia no Brasil, a LBV sempre se preocupou com as famílias e intensificou suas ações emergenciais para ofertar a elas cestas de alimentos, kits de higiene e limpeza, atividades lúdicas às crianças propiciando todo apoio e suporte do serviço social para que pudessem vencer dias de tantos desafios. Tudo isso, com a ajuda de seus doadores, voluntários, colaboradores, amigos e parceiros.

As doações são muito importantes para que o atendimento da LBV às famílias continue. Para doar, basta acessar o site www.lbv.org.br ou fazer uma transferência via chave do PIX, pelo e-mail: pix@lbv.org.br.