MODISHE: Projeto Sempre Cabe Mais Um

A Edição desse mês de fevereiro da Coluna de Moda traz uma abordagem sobre o Projeto Sempre Cabe Mais . Criado em 23 de agosto de 2019 pela influencer digital Diana Santos com o intuito de ajudar famílias carentes da Região metropolitana de Camaragibe . Deus propôs em seu coração essa ação de amor e solidariedade , juntamente com um evento promovido para arrecadar o maior número de alimentos e assim formar cestas básicas e entregar as famílias. Este evento é realizado em parceria com políticos da cidade, empresários, amigos e familiares.

Nessa segunda edição três lojas renomadas foram convidadas para prestigiar o evento realizando desfile com seus looks no Espaço Vila Recepções em Camaragibe- PE. Entre elas destaca- se a Modishe mostrando na passarela um diferencial no segmento de Moda Evangélica e Executiva com muito estilo e glamour.

No decorrer do evento é realizado sorteios, momento de louvor, coffee black e muita gratidão a Deus. Simbolizando o objetivo do evento, a entrada é sempre marcada pela doação voluntária de 1k de.alimento não perecível. Ajudar o próximo é ato de amor, fé e caridade.

Como feedback a esse evento parabenizamos a idealizadora Diana Santos pela fantástica ação e demonstração de amor fraternal e caridade, atendendo famílias carentes da sua região.

A Modishe, parceira desse evento estará sempre a disposição. E como referência em Moda Evangélica e Executiva apresenta sempre as melhores marcas e mais conceituadas nesse segmento. Na passarela foram privilegiadas as marcas Nafee, Challot Hadock, Maria Amore e Joyaly.

Gratidão a Deus, parceiros, seguidores, leitores, amigos e familiares. Vocês são inspiração para nosso sucesso e realização.

