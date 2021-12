Morre o comunicador Samir Abou Hana

Faleceu, nesta sexta-feira (10), o comunicador Samir Abou Hana, popularmente conhecido como “O Secretário da Cidade”.

Ele estava internado no Hospital HapVida, no Recife, desde a última sexta-feira (03), após sofrer um acidente doméstico. Ele teve uma fratura na bacia, com repercussão no fêmur. No início da noite de hoje sofreu uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito.

A informação foi confirmada pelo filho de Samir, o advogado Paulo Abou Hana.

Informações sobre o velório e sepultamento serão repassadas pela família.

O jornalista Samir Abou Hana é um dos grandes nomes da Comunicação em Pernambuco.