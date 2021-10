MPPE se engaja no combate à pobreza menstrual com campanha de doação de absorventes

Para ajudar as mulheres que vivem à margem da sociedade e sofrem mensalmente com a falta de absorventes, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania (CAO Cidadania), promove a Campanha de Visibilidade e Combate à Pobreza Menstrual.

Durante todo o mês de outubro, também dentro da ação do Outubro Rosa, os prédios do MPPE no Recife e outras instituições parceiras estarão arrecadando absorventes para doação social. A Secretaria de Desenvolvimento Social Criança e Juventude, Universidade Católica, Secretaria da Mulher do Estado, Prefeitura do Recife e Grupo Mulheres do Brasil também abraçaram a causa.

Nos locais de recebimento (listados abaixo), haverá urnas para o depósito dos absorventes, que serão recolhidos semanalmente para armazenamento, abrindo espaço para novas doações. Membros e servidores do MPPE, colaboradores, transeuntes e qualquer pessoa que tenha interesse em participar da campanha podem contribuir.

Serão beneficiadas 34 lideranças e entidades comunitárias que trabalham com mulheres em situação de vulnerabilidade, que se inscreveram diretamente no CAO Cidadania até 30 de setembro. Segundo a coordenadora do CAO Cidadania, promotora de Justiça Dalva Cabral, houve diálogo com representantes dessas lideranças e entidades comunitárias para estabelecer o perfil das contempladas.

“As doações serão realizadas em comunidades que tenham dificuldade com água e com saneamento. Casas onde só há mulheres, casas com um número maior de mulheres e casas onde a mulher não seja a provedora, pois aí ela depende do marido até para comprar o absorvente, por exemplo”, explica Dalva Cabral.

Entrega das doações – No dia 3 de novembro, será realizada a entrega dos absorventes para as entidades contempladas, em evento que terá o local e o horário confirmados em breve.

Confira abaixo os pontos de recolha de absorventes e não deixe de participar da onda rosa do bem!

Prédios do MPPE na Capital:

Edf.Roberto Lyra (edifício-sede) – R. Imperador Dom Pedro II, 473 – Santo Antônio

Ed. IPSEP Rua do Sol, 143 – Santo Antônio

Edf. Paulo Cavalcanti – Av. Visconde de Suassuna, 99 – Santo Amaro

Parceiros:

Secretaria de Desenvolvimento Social Criança e Juventude – Rua Gervásio Pires, 399 – 2º andar

Unicap Casa de Direitos – Bloco E, prédio ao lado do Banco Itaú

Secretaria da Mulher do Estado – Porto Digital – Rua Cais do Apolo, 222

Compaz Escritor Ariano Suassuna – Av. Gen. San Martin, 1208 – Cordeiro

Compaz Governador Eduardo Campos – Av. Aníbal Benévolo, S/N – Alto de Santa Terezinha

Compaz Miguel Arraes – Av. Caxangá, 653

Compaz Dom Hélder Câmara – Rua Lourenço de Sá, 140 – Ilha de Joana Bezerra

Mulheres do Brasil (local a definir)