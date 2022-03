Museu do Mamulengo de Glória do Goitá celebra vida e obra do Mestre Zé de Vina

Com incentivo do Governo do Estado de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura, o Museu do Mamulengo de Glória do Goitá promove, entre os dias 14 e 18 de março, o evento “Vida e Obra do Mestre Zé de Vina”, que presta uma homenagem póstuma a um dos maiores brincantes da cultura popular brasileira: José Severino dos Santos, falecido no dia 16 de junho de 2021.

Na programação, haverá uma série de oficinas, rodas de diálogo e espetáculos. Além disso, no evento, marcarão presença mestres discípulos de Zé de Vina, amigos, familiares, pesquisadores e professores. A programação é gratuita. Para acompanhar as atividades, basta ficar atento ao perfil no Instagram: @museudomamulengo.

Mestre Zé de Vina – José Severino dos Santos nasceu no sítio Queceque, em Glória do Goitá, no dia 14 de março de 1940, filho de Severina Antônia da Conceição e de Manuel Firmino dos Santos. A família de seu pai era de Glória do Goitá, tendo sempre vivido no sítio em que Zé nasceu. Seus parentes maternos eram do Engenho de Queimados, no Município de Moreno, em Pernambuco. Quando sua mãe chegou em Glória do Goitá, ficou conhecida pelo apelido de Vina, por isso em Glória do Goitá todos o conheciam pelo nome de Zé de Vina. Ainda criança, ele era levado pelo seu irmão, Sebastião Cândido, para brincar Mamulengo. Em Lagoa de Itaenga, e em alguns lugares da Zona da Mata, também era conhecido pelo nome de Zé do Rojão.

Mesmo falecido, o Mestre Zé de Vina continua fonte de estudos acadêmicos. Foi tema de inúmeras reportagens e deu centenas de entrevistas, participou de dezenas de catálogos e fez milhares de apresentações ao longo dos seus 80 anos. Ele fundou o Mamulengo Riso do Povo, em 10 de outubro de 1957, e junto com os seus bonecos marcaram a história das festividades da Zona da Mata pernambucana, visto que em praticamente todas as edições dos últimos 50 anos das festas do calendário tradicional, Vina marcou presença.

:: Programação do projeto “Vida e Obra do Mestre Zé de Vina” ::

14 de março 2022

14h – Mesa de abertura com a Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá, Museu do Mamulengo de Glória do Goitá e convidados.

14h30min – Exibição do documentário ‘Zé da Comadre Divina’, de Josias Wannzeller.

15h – Roda de diálogo: Mestre Zé de Vina – Como tudo começou.

16h – Apresentação do Mamulengo Riso do Povo (Mestre Bel).

15 de março 2022

9h às 12h – Oficina de Mamulengo (módulo 1).

14h – Roda de diálogo: Mestre Zé de Vina – Passagens tradicionais.

15h30 às 17h – Apresentação do Teatro História do Mamulengo (Mestre Bila)

16 de março 2022

9h às 12h – Oficina de Mamulengo (módulo 1).

14h – Roda de diálogo: Mestre Zé de Vina – Loas e músicas.

15h30 às 17h – Apresentação do Mamulengo Nova Geração (Mestra Titinha).

17 de março 2022

9h às 12h – Oficina de Mamulengo (módulo 2).

14h – Roda de Diálogo: Mestre Zé de Vina – Publicações acadêmicas/estudos com os Pesquisadores Valéria Gomes e Alex Apolonio.

15h às 17h – Apresentação do Mamulengo Arte da Alegria (Mestre Bel).

18 de março 2022

9h às 12h – Oficina de Mamulengo (módulo 2).

15h – Apresentação do Mamulengo Tira Teima (Mestre Zé de Bibi).

16h – Encerramento com show musical: LiterAtos – Rabecaxe.