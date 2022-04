Museu Virtual Marco Zero de Carpina ganha site

O Espaço Cultural Marco Zero da cidade de Carpina conta com um novo site: museuvirtualmarcozerocarpina.blogspot.com. Contemplada pelos recursos da Lei Aldir Blanc em Pernambuco, a página traz aspectos da história e da cultura local, regional e nacional. “O objetivo do site é expor fotos do acervo do espaço cultural, com informações acerca das peças”, conta Edson Mário da Silva, idealizador do museu e do site.

“Lá na página, os visitantes podem encontrar obras de artesãos da região; carrinhos de brinquedo confeccionados em madeira; antigos balaios que eram utilizados nas feiras livres; quadros; fotografias; livros; literatura de cordel; cédulas e moedas antigas; utensílios da antiga rede ferroviária; entre outros”, diz Edson. O museu está localizado na R. Nunes Machado, 30 – São José – Carpina – PE.