Nazaré da Mata promove festejos juninos

Após três anos, a Capital Estadual do Maracatu vai se transformar em um grande arraial para festejar o tradicional São João. Devido as recentes chuvas que atingiram o Estado de Pernambuco, o município de Nazaré da Mata foi um dos que sofreram as consequências, por isso, só agora os nazarenos estarão vivenciando os festejos juninos.

A programação acontece na próxima sexta – feira e sábado, nos dias 15 e 16 de julho. Para a abertura do evento sobem ao palco Stevenys, João Victor, Wallas Arrais, Kironny Ribeiro e Wagner Pressão. No segundo dia de festa se apresentam a Banda Sentimento, Vilões do Forró e Luan Douglas. Os shows acontecem na Praça do Bom Jesus, no centro de Nazaré da Mata, a partir das 19hs.

O São João mantém a história e as raízes da cultura popular em Pernambuco, além de gerar mais oportunidades para aquecer o comércio local e promover empregos e renda para a população.