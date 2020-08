Ocorrências com pipas na rede elétrica triplicam em Pernambuco e Celpe reforça orientações de segurança

Aparentemente inofensivas, as pipas podem trazer muitos riscos se a brincadeira acontecer em locais inadequados, principalmente, próximo às redes elétricas. Entre os meses de janeiro e julho deste ano, a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) atuou para o restabelecimento do fornecimento de energia em 197 ocorrências. O volume triplicou em relação ao mesmo período de 2019, quando foram notificadas 65 ocorrências em todo o estado.

Quando atingem as redes, as pipas podem danificar os fios, podendo rompê-los ou comprometer o isolamento de alguns cabos. Outro problema é a possibilidade de danificar equipamentos, como os transformadores, provocando curtos-circuitos e acionando os sistemas de segurança que interrompem o fornecimento em caso de interferências na rede. O perigo pode aumentar ainda de acordo com materiais usados na confecção de pipas e rabiolas, que podem ser metálicos e condutores de eletricidade.

“A principal orientação é de soltar pipas longe da rede elétrica, como em lugares abertos, praias e parques. Assim, são evitadas situações que podem levar a interrupções no fornecimento de energia e prejudicar diversas pessoas, além de representar risco de acidentes para as pessoas”, afirma o gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia, Harley Albuquerque.



Crescem registros de ocorrências com pipas Foram registrados, em todo o estado de Pernambuco, 197 desligamentos emergenciais provocados por ocorrências com pipas de janeiro a julho, o volume triplicou em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 65 ocorrências. Apenas em junho, houve um aumento superior a 50 ocorrências, sendo 61 neste ano, ante 10 no mesmo mês de 2019.

A orientação é entrar em contato com a Celpe Se a pipa ficar enroscada em fios ou postes, ela não deve ser puxada sob nenhuma hipótese, nem devem ser atirados materiais como pedras e cabos de vassouras para retirá-la. Isso pode provocar o rompimento dos cabos, causando quedas de energia e até mesmo choques fatais. A orientação da Celpe é de, nesses casos, entrar em contato com a concessionária por meio dos contatos de emergência, que são:



WhatsApp: (81) 3217-6990

SMS Falta de Energia: 28116

Relacionamento com clientes: 116



Nunca usar cerol O uso de cerol já é proibido por lei em todo o estado. Apesar disso, seu uso continua fazendo vítimas. Para as redes elétricas, eles também são fatores de risco. “Por deixar a linha cortante, pode causar o rompimento dos cabos. Mesmo que no momento pareça que eles não foram danificados, com o tempo, isso pode acontecer e provocar quedas de energia ou até atingir alguém, que pode ser vítima de um choque elétrico”, adverte o gerente de saúde e segurança da Neoenergia.