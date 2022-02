Olímpiada Brasileira de Biologia trará temática de saúde para estudantes do ensino médio

As inscrições para a 18ª edição da Olímpiada Brasileira de Biologia (OBB), organizada pelo Instituto Butantan, serão abertas a partir desta quinta-feira (10). O projeto, voltado aos alunos do Ensino Médio, tem objetivo de desenvolver o conhecimento nas áreas de Biologia e Ciência e promover o envolvimento de professoras, professores, alunas e alunos em assuntos de interesse social. Este ano o tema é “Desafios e possibilidades na erradicação de doenças negligenciadas”.

A OBB é composta por duas fases, com provas aplicadas na unidade de ensino cadastrada. O primeiro teste é composto por 30 questões de múltipla-escolha, com duração máxima de duas horas.

As alunas e alunos classificadas(os) para fase 2A prestarão uma prova de múltipla-escolha, com 50 questões. Aos que atingirem a nota de corte desta etapa irão para fase 2B e realizarão uma prova com 30 questões de múltipla-escolha e teórico-práticas. Desta forma, encerra-se a OBB e inicia-se a preparação e seleção para as Olímpiadas Internacionais.

“O contato próximo com professores universitários e pesquisadores proporciona aos estudantes um vislumbre do que as carreiras científicas podem oferecer e, mesmo que não prossigam com a ciência além do ensino médio, permite adquirirem um nível mais alto de alfabetização científica. Além disso, os desafios propostos nestes eventos estimulam os estudantes a buscarem o conhecimento de maneira mais ativa, o que favorece o desenvolvimento de habilidades importantes como maior autonomia, curiosidade e criticidade”, desataca a coordenadora Nacional da OBB, Sonia Andrade.

A educadora ou educador que deseja inscrever a escola em que atua, basta acessar o site da OBB e realizar o cadastro. A mesma professora ou professor pode inscrever mais de uma escola.

Serviço

XVIII Olimpíada Brasileira de Biologia

Inscrições: 10/02 até 10/03 às 23h59 (horário de Brasília)

Site: https://olimpiadasdebiologia.butantan.gov.br/