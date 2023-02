Orquestra de Frevo Revoltosa, de Nazaré da Mata, festeja carnaval com ‘Manhã de Sol Solidária’ neste domingo, 12

Neste domingo, 12, a Orquestra de Frevo Revoltosa, da cidade de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte do Estado, festeja o carnaval com uma programação para lá de especial. O evento, que reúne dança, música e muita diversão, faz parte da ‘Manhã de Sol Solidária’ que tem como objetivo arrecadar recursos para manutenção da sede da agremiação e das atividades ofertadas à comunidade, por meio das oficinas de música. A data também marca as comemorações de 107 anos da Sociedade Musical 05 de Novembro – responsável pela orquestra.

A Sociedade Musical 05 de Novembro, conhecida como Banda Revoltosa, é Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura. O espaço atende, diariamente, crianças, adolescentes, jovens e adultos, moradores da periferia e da Zona Rural de Nazaré da Mata e região, na faixa de idades que vão dos 5 aos 80 anos, que sonham em ingressar ou fazer carreira no universo da música instrumental. Além de contribuir com o ensino do público atendido, a escola fornece fardamento, alimentação e distribuição de instrumentos musicais gratuitamente. Atualmente, a Banda Revoltosa atende mais de 200 integrantes.

Em virtude da pandemia de covid-19, nos últimos dois anos, a instituição precisou interromper as atividades. Com o retorno dos trabalhos, foi preciso fazer um reparo em toda estrutura do prédio, para poder melhor atender aos alunos, bem como fazer manutenção nos equipamentos musicais que ficaram paralisados.

“Estamos fazendo esta ‘Manhã de Sol’ para poder captar apoio financeiros e novas parcerias que nos ajudem a tocar as atividades do grupo. Nós temos um compromisso com o sonho dessas crianças e jovens, e, claro, com a cultura pernambucana, principalmente com o Frevo. Mas, somente, juntos, poderemos fazer muito mais por todos eles”, afirma o músico e presidente da Banda Revoltosa, professor Severino Belarmino, conhecido como Maestro Sapatão, e que há mais de 50 anos é voluntário da instituição.

Para participar da ‘Manhã de Sol Solidária’, da Orquestra Revoltosa de Nazaré da Mata é preciso comprar os ingressos. O valor da mesa custa R$100,00. Já o ingresso individual custa R$20,00. A festividade será realizada no pátio de eventos Professor Severino Belarmino, instalado na sede da Banda Revoltosa, localizada na Praça Carlos Gomes, nº 17, Centro de Nazaré da Mata, a partir das 11h. Outras formas de contribuição e de parceria podem ser realizadas por meio do telefone (81) 9 9467.1180. Instagram.com/ @bandarevoltosaoficial