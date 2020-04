Paciente em Itambé apresenta cura clínica da COVID-19

De acordo com a Secretaria Municipal de Itambé a cidade continua sem novos casos de Covid-19.

A única paciente diagnosticada com a doença foi confirmada, no último dia 21 de abril. A mulher apresentou os primeiros sintomas no dia 09 deste mês, cumprindo a quarentena em um hospital de referência em Recife durante o internamento. “É com imensa satisfação que informamos que a mesma já está recuperada. Dessa forma, até o momento notificamos apenas um caso confirmado, estando este já recuperado”, comunica em nota.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça as orientações para que a população continuem seguindo as orientações para prevenir a proliferação do vírus. “Nossas equipes de saúde continuam intensificando os cuidados com a população. Faça também a sua parte e previna-se! Siga as recomendações, lave sempre as mãos, evite aglomerações e, se puder, fique em casa. É Itambé contra o coronavírus”.

REGIONAL/ A Mata Norte de Pernambuco apresenta um total de 14 curas clínicas da COVID-19. Fazem parte dessa lista as cidades de Carpina (02), Aliança (02). Timbaúba (04), Lagoa de Itaenga (01), Vicência (01), Lagoa do Carro (01), Macaparana (01), Tracunhaém (01) e Itambé (01).