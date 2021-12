Palestras gratuitas integram a programação da III Feira de Natal de Paudalho

A III Feira de Natal de Paudalho (FENAPA) está cada dia mais próxima. A edição de 2021 terá início nesta quinta-feira (02) e prosseguirá até o domingo, dia 05 de dezembro. Além da exposição de produtos com qualidade e preço justo, a FENAPA também disponibilizará oito palestras gratuitas e abertas ao público. A feira é uma realização da Prefeitura do Paudalho em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Em cada dia do evento serão oferecidas duas palestras com carga horária de duas horas. Os temas abordados serão: “Atendimento que Faz a Diferença”; “Como Conquistar e Manter Clientes”; “Potencializando as Vendas com o WhatsApp Business”; “Primeiros Passos para Colocar o Seu Negócio na Internet”; “Aumentando suas Vendas com Criatividade”; “O Novo Perfil do Consumidor”; “Entendendo Custos, Despesas e Preço de Venda” e “Estoque – Sem Sobrar Nem Faltar”.

Os visitantes da III Feira de Natal de Paudalho poderão ter acesso a produtos variados e com preço justo. Foto: Josué Júnior/PMP.

Para garantir uma vaga, os interessados deverão se cadastrar de forma presencial na sede da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Qualificação Profissional (SEDEMAQ), localizada no Pátio da Feira Prefeito Ulisses Roque, popularmente conhecido como Pátio da Feira Livre, no centro da cidade. O atendimento no local funciona de segunda a sexta, das 8h às 14h.

No momento da inscrição será preciso apresentar alguns dados pessoais como o nome completo, o RG e o CPF. A SEDEMAQ informa que será possível realizar o cadastro durante o evento, entretanto, o número de vagas é limitado para 30 pessoas por turma. A secretaria também reforça que o uso de máscara será obrigatório. Todos os inscritos que comparecerem nas palestras irão receber certificados de participação.

Confira o cronograma de palestras na tabela abaixo:

TEMA CARGA HORÁRIA DATA HORÁRIO Atendimento que Faz a Diferença 2h 02/12 18h Como Conquistar e Manter Clientes 2h 02/12 20h Potencializando as Vendas com o WhatsApp Business 2h 03/12 18h Primeiros Passos para Colocar o Seu Negócio na Internet 2h 03/12 20h Aumentando suas Vendas com Criatividade 2h 04/12 18h O Novo Perfil do Consumidor 2h 04/12 20h Entendendo Custos, Despesas e Preço de Venda 2h 05/12 18h Estoque – Sem Sobrar Nem Faltar 2h 05/12 20h

Sobre a Feira de Natal de Paudalho (FENAPA)

Desde 2018, a Prefeitura do Paudalho, através da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Qualificação Profissional (SEDEMAQ), realiza durante o mês de dezembro um evento especial: a Feira de Natal de Paudalho (FENAPA). A iniciativa tem como principal finalidade gerar oportunidades de negócios durante o final do ano para comerciantes, artesãos e prestadores de serviços do município e da região, através do contato direto com os consumidores.

No contexto da pandemia, a feira também é uma importante ação que irá colaborar com a retomada gradual da atividade econômica. E diante do sucesso alcançado nas edições anteriores, este ano a III FENAPA contará com um número maior de estandes. No total, serão 66 pontos para exposição e comercialização de produtos.

O público terá acesso a uma diversidade de itens como: acessórios, confecção, óculos, artesanato, artigos personalizados, perfumes, esmalteria, prestação de serviços de estética, informática, segurança, gastronomia, entre outros. Além dessa variedade, os visitantes poderão prestigiar apresentações artísticas da cultura paudalhense, espetáculos que serão promovidos em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude.