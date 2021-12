Paróquias e comunidades festejam Nossa Senhora da Conceição, padroeira diocesana

Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Diocese de Nazaré, está sendo celebrada com muito júbilo, sobretudo neste ano com a retomada dos encontros presenciais, ainda que com as restrições e cuidados necessários em função da pandemia do novo coronavírus. O próprio bispo diocesano, Dom Francisco Lucena, na 21ª Assembleia Diocesana de Pastoral, destacou a importância da vacinação (de se estar regularmente vacinado, como um cuidado para si e para o outro) e da manutenção dos protocolos de segurança contra a Covid-19.

Nesta Igreja Particular, seis paróquias são dedicadas a Nossa Senhora da Conceição: Ferreiros, João Alfredo, Nazaré da Mata, Orobó, Passira e Timbaúba (Mocós). Mas as comemorações acontecem em todo o território o diocesano, inclusive em muitas comunidades e capelas que também recebem este título. Os festejos em honra à Imaculada Conceição contam com a oração do terço, ofício, novenas, missas, dentre outros.

Na Catedral Diocesana, em Nazaré da Mata-PE, a Festa de Nossa Senhora da Conceição, com o tema: “Com Maria e José, em família, revestidos da Palavra de Deus”, começou neste domingo, 28 de novembro de 2021, com a procissão da bandeira e missa presidida pelo padre José Nivaldo.

Durante os dias de semana, a programação acontece da seguinte maneira: ofício da Imaculada Conceição às 06h, santa missa às 12h, recitação do terço às 18h30 e novena às 19h. No sábado (04), a celebração acontecerá às 16h; no domingo (05), serão realizadas duas missas na catedral, uma às 07h e outra às 10h, e haverá um festival de prêmios às 16h.

A cada noite, a novena será conduzida por um pregador diferente, bispo ou sacerdote, dentre eles: Dom Francisco Lucena (29/11), Dom Limacedo Antônio (30/11), Pe. Artur Alexandre (01/12), Dom Bernardino Marchió (02/12), Pe. Augusto César (03/12), Pe. Tony Clebyson (04/12), Pe. Alex Antônio (05/12), Pe. Antonio Inácio (06/12), Pe. Aluísio Ramos (07/12).

No dia da Festa, 08 de dezembro de 2021, Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora: alvorada festiva às 06h; solene concelebração eucarística sob a presidência de Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena (bispo diocesano) às 10h; procissão com a veneranda imagem de Nossa Senhora da Conceição, missa de encerramento da festa e arriamento da bandeira, a partir das 17h.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM OUTRAS PARÓQUIAS:

Nas outras cinco paróquias também dedicadas a Nossa Senhora da Conceição, as festividades começam nesta segunda-feira (29) e seguem até o dia 08 de dezembro de 2021, quarta-feira.

FERREIROS (29/11 a 08/12) – “Com Maria, vivamos à luz da Palavra de Deus”

Programação (todos os dias): ofício da Imaculada Conceição às 06h, santa missa às 07h, novena às 18h30 e celebração eucarística às 19h.

Dia da festa (08/12): ofício da Imaculada Conceição e alvorada festiva às 06h; santa missa às 07h; batizados às 08h30; missa solene às 10h; santa missa às 15h30; procissão motorizada com a imagem da santa pelas principais ruas da cidade às 17h; missa de encerramento às 19h30.

JOÃO ALFREDO (29/11 a 08/12) – A Paróquia celebra 80 anos de sua criação (1941-2021)

Programação (todos os dias): novena às 18h20 e santa missa às 19h.

No dia 05/12, domingo, será realizada a “1ª Caminhada da Fé com Maria, a Mãe de Jesus”, que sairá da Igreja Matriz em direção à capela do Sr. Galego, na Serra de Tamanduá.

Dia da Festa (08/12): alvorada festiva às 05h; repique de sinos, ofício da Imaculada Conceição e santa missa a partir das 06h; missa solene às 10h; missa de encerramento às 15h; passeio motorizado com a imagem de Nossa Senhora da Conceição percorrendo as principais ruas da cidade, sem a presença de fiéis, às 16h.

OROBÓ (29/11 a 09/12) – “Amor na Família”

Programação (todos os dias): alvorada festiva com repique de sinos e ofício cantado às 05h, santa missa às 06h e novena às 19h.

No dia 02/12, quinta-feira, haverá, às 18h30, a procissão dos pecuaristas e cavaleiros, saindo da capela de Mãe Rainha, em Caraúbas; no dia 05/12, domingo, acontecerá uma procissão motorizada.

Dia da Festa (08/12): alvorada festiva com repique de sinos, girândola e ofício da Imaculada Conceição cantado, a partir das 04h30; descida da imagem de Nossa Senhora da Conceição às 12h; celebrações eucarísticas às 05h, 10h, 15h e 16h30 (após a última celebração acontecerá a procissão).

O bispo diocesano, Dom Francisco Lucena, presidira a celebração eucarística no último dia, 09/12, quinta-feira, às 19h. Em seguida, haverá a subida da imagem da santa.

PASSIRA (29/11 a 08/12) – “Jesus, Maria e José: nossa família vossa é”

Programação (todos os dias): ofício da Imaculada Conceição às 05h, santa missa às 05h30 e novena às 19h.

No sábado, 04/12, será realizado um leilão de animais e prendas às 08h e um momento cultural às 20h30; no domingo, 05/12, o ofício será às 07h30, celebração eucarística às 08h e um passeio ciclístico também às 08h.

Dia da Festa (08/12): ofício da Imaculada Conceição às 05h; alvorada festiva às 05h30; santa missa às 06h; missa solene às 10h; procissão com a imagem da santa pelas principais ruas da cidade, seguida de celebração eucarística, a partir das 16h.

TIMBAÚBA – MOCÓS (29/11 a 08/12) – “A Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja”

Programação (todos os dias): ofício da Imaculada Conceição seguido de celebração eucarística às 05h e novena às 19h.

No dia 02/12, quinta-feira, haverá uma noite de adoração após a novena; no dia 03/12, sexta-feira, noite musical após a novena; no dia 05/12, domingo, a novena será às 05h e a missa às 07h; no dia 06/12, segunda-feira, haverá celebração eucarística após a novena; e no dia 07/12, terça-feira, será realizada uma live musical após a novena.

Dia da Festa (08/12): ofício da Imaculada Conceição seguido de celebração eucarística às 05h; missa solene às 10h; celebração eucarística seguida de procissão motorizada com a imagem de Nossa Senhora da Conceição pelas principais ruas da comunidade, terminando com a benção dos carros e motos em frente à Igreja Matriz, a partir das 16h.