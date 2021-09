Paratleta de Nazaré da Mata estreia nos Jogos Paralímpicos do Japão, nesta quinta-feira, 2

Ana Claudia Silva, a Lalá, disputa prova em salto em distância pela manhã, e volta na sexta-feira, 3, para semifinal dos 100 metros rasos. Caso avance na classificação, no sábado, 4, estará na fase final. Competições vão poder ser acompanhadas, em tempo real, pelas redes sociais da paratleta

A manhã desta quinta-feira, 2, será de muitas expectativas para a pernambucana, Ana Claudia Silva, a Lala, de 33 anos. É que a partir das 7h, ela fará sua primeira estreia nos Jogos Paralímpicos do Japão. A jovem, natural do município de Nazaré da Mata, região da Mata Norte de Pernambuco, disputará a prova em salto em distância na classe T42 - para amputados ou com deficiência. Ela será a única mulher a representar o Brasil nesta modalidade. Ana faz parte da nova geração de paratletas femininas do país, e uma das principais promessas de medalha do Brasil em Tóquio. Todos detalhes da competição podem ser acompanhados por meio das redes sociais: Instagram:@lalaparatletape e Facebook: @lalaparatletape. Na sexta-feira, 3 de setembro, a partir das 23h, ela voltará às competições só que, desta vez, sua participação acontecerá na semifinal dos 100 metros rasos - modalidade que ela ocupa primeira colocação mundial. Caso avance na classificação, no sábado, 4, estará na fase final. A disputa ocorrerá às 9h24, com transmissão pela televisão, rádio e internet. “Estou muito confiante para este momento. Foram cinco anos de muita preparação e dedicação. Me sinto muito preparada. Que venha a vitória” destacou, Ana Claudia. Ana Claudia tem uma trajetória repleta de conquistas. Em 2015, subiu ao pódio do Mundial de Atletismo Paralímpico em Doha, no Qatar - país árabe localizado na Ásia Ocidental, em terceiro lugar, com a medalha de bronze. Em 2016, ela também participou dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, ficando na quarta colocação nos 100m, e na sexta posição no salto em distância. Atualmente, segue com uma coleção de mais de 50 medalhas de ouro e 2 de pratas, conquistadas em competições regionais e nacionais.

Preparação – Ana Claudia Silva está no Japão desde o último dia 10 de agosto. Lá, intensificou sua rotina de atividades físicas, diariamente, com atividades de musculação e treinos de saltos em distância e corrida. Além disso, recebeu acompanhamento psicológico. A alimentação também foi outro fator que favoreceu para manter a forma física e nutricional da paratleta, que manteve o peso equilibrado, já que havia um cardápio variado.