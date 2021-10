Paudalho abre inscrições para seminário sobre turismo, experiência e patrimônio

A Prefeitura do Paudalho, por meio de sua Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude e Lazer, e em parceria com a Vonát Consultoria & Treinamentos e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PE), está com inscrições abertas para o Seminário de Sensibilização: Turismo, Experiência e Patrimônio.

O evento tem como objetivo incentivar o debate sobre o turismo e temas relacionados ao setor. O seminário ocorrerá na próxima quarta-feira (20), no horário das 18h30 às 21h30. O local de realização será o auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Paudalho, na Rua Senador Pinheiro Ramos, número 503.

Durante a ocasião serão realizadas três palestras com nomes influentes da área. São elas: “Turismo e Hospitalidade”, ministrada pelo diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (ABETA), Luiz Del Vigna; “Turismo de Experiência”, com a consultora especialista em Turismo e Experiências da Vonát Consultoria, Pollyana Pugas; e “Patrimônio, Turismo e Sustentabilidade”, com a doutora em Arqueologia e Conservação do Patrimônio e membro da Arkeo Consult, Cecília Barthel.

A programação tem como público-alvo empresários, estudantes, empreendedores, trade turístico e grupos afins. Ao fim do seminário serão emitidos certificados de participação. As inscrições devem ser realizadas de forma presencial no prédio da Antiga Estação Ferroviária, próximo a praça de Santa Tereza.

O atendimento no local é disponibilizado de segunda a sexta, das 8h às 17h. No momento do cadastro será necessário apresentar alguns dados pessoais como o nome completo, um e-mail, um telefone para contato e o RG. Também será necessário informar o nível de escolaridade.