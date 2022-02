Paudalho inicia vacinação itinerante contra a Covid-19 para crianças em escolas e atrai faltosos da Zona Rural

A dona de casa, Diana de Moura, levou o seu filho, o pequeno Pedro Pereira, para tomar a dose contra a Covid-19, de uma forma diferente. Ela foi uma das mães que estiveram com suas crianças no primeiro dia da vacinação itinerante, realizado no Colégio Municipal Maria de Fátima, na comunidade de Chã de Cruz, Zona Rural da cidade de Paudalho, na Mata Norte de Pernambuco. ”Eu fiquei muito feliz porque estou cuidando da saúde do meu filho. Eu já tomei a minha, meu esposo também, minha outra filha e agora é a vez dele. Tem muitas mães que não podem levar seus filhos até o Centro e assim ajuda muito”, comentou a mãe.

De acordo com o prefeito do município, Marcelo Gouveia (PSD), a ação vai se estender por outras comunidades e tem objetivo de atrair o público infantil que ainda não recebeu o imunizante. ”Começamos hoje em Chã de Cruz e nesta terça-feira será a vez de Chã do Conselho,na Escola Municipal José Bonifácio. Essa medida é para alcançarmos as crianças que ainda não foram imunizadas, aquelas que moram na Zona Rural e não conseguem chegar até o Centro da cidade. Peço compreensão dos pais e mães para juntos vencermos esta pandemia” , destacou.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Paudalho, a vacinação itinerante para crianças está sendo realizada em escolas municipais, mas não é preciso ser aluno da instituição para receber a dose. Qualquer criança de 5 a 11 anos pode se vacinar, basta fazer o pré-cadastro pelo: www.paudalho.pe.gov.br. A ação segue ocorrendo na próxima quarta-feira (16), na Escola Sinhô Bandeira, em Mussurepe, e na quinta-feira (17), no Colégio Municipal de Guadalajara, em Guadalajara. Na sexta-feira (18) quem receberá a vacinação itinerante será a Escola Municipal Elisa Fidelis, em Rosarinho, sempre das 8h30 às 16h.