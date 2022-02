Saiba como economizar energia e garantir a segurança no home office

Desde o início da pandemia, inúmeras mudanças ocorreram para toda a sociedade. Uma delas foi a adoção de várias empresas a um novo formato de trabalho: o home office. Ainda que as medidas de isolamento tenham sido flexibilizadas em todo o País, muitas pessoas continuam trabalhando remotamente. Esta transformação na rotina requer cuidados com a segurança e atenção ao consumo consciente de energia elétrica, a fim de evitar desperdícios. Pensando nisso, a Neoenergia Pernambuco trouxe algumas dicas de economia e segurança durante o trabalho em casa.

Na hora de adquirir novos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, é importante atentar para os índices de consumo e desempenho, assim, o consumidor garante um menor impacto no orçamento. “Deve-se sempre observar a existência do selo Procel ou a etiqueta do Inmetro com a classificação A, que indica os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética e menor gasto de eletricidade por categoria. Além disso, quem possui equipamentos antigos também deve ficar atento, pois eles podem precisar de manutenção ou serem trocados, por consumir mais energia”, afirma Artur Costa, supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco.

Mas este não é o único cuidado. É importante analisarmos outros pontos importantes, como os listados abaixo.

Lâmpadas – As lâmpadas de LED consomem menos energia do que as demais, podendo reduzir até 40% do gasto mensal com o equipamento.

Luz natural – Deixe as portas e janelas abertas o máximo de tempo possível, para que o cômodo receba a claridade da luz natural. Se o ambiente tiver cores claras é ainda melhor.

Aparelhos na tomada – Tire da tomada os aparelhos que já carregaram a bateria, como notebooks e celulares. Além de danificar o equipamento, deixá-lo conectado gera um consumo de energia desnecessário.

Cuidado com a tomada – Sempre retire o aparelho da tomada puxando pelo plugue e jamais pelo fio. É recomendado também verificar o estado da fiação do aparelho antes de conectá-lo à tomada.

Disposição dos eletroeletrônicos – Você pode não saber, mas o modo de uso dos aparelhos eletrônicos e até mesmo a posição deles dentro de casa podem aumentar o consumo de energia. Se o sol incidir diretamente sobre eles, o consumo de energia também será maior, por isso proteja-os do calor direto.

Fuja das “gambiarras” – Avalie se as ligações e fios estão em bom estado. Caso o fio esteja desgastado em algum ponto, existe o risco de choque elétrico. Uma importante recomendação é evitar o uso do T (benjamim) e extensões de forma definitiva, pois isso pode levar a curto-circuito e incêndios.

Água não combina com energia – É essencial estar devidamente calçado e seco ao entrar em contato com qualquer tipo de eletrodoméstico ou aparelho eletrônico.

Manutenções cotidianas – Quando necessitar fazer alguma manutenção pela casa, como troca de lâmpada e substituição da resistência do chuveiro, sempre desligue antes o disjuntor. Caso não tenha conhecimento para manusear fios e aparelhos eletrônicos, chame um profissional qualificado. Ele saberá realizar as intervenções com segurança na instalação elétrica.

Evite o stand-by – Os aparelhos em stand-by com aquela pequena luz vermelha ligada também consomem energia. Essa ação pode representar até 12% do consumo total da luz de uma casa. Se você não usa o aparelho com tanta frequência, tire-o da tomada.

Veja como utilizar seus equipamentos de forma mais eficiente:

Ar-condicionado – Mantenha a temperatura do aparelho de ar-condicionado em 23º ou 24º e programe o desligamento automático 30 minutos antes de sair do ambiente. As recomendações para quem ainda irá comprar um aparelho são de optar pelos que possuem a tecnologia inverter, que são até 60% mais econômicos. Também é essencial identificar a capacidade do aparelho para as características do ambiente. Manter o filtro limpo, além de garantir um ambiente mais saudável para trabalhar, é uma forma de economizar energia, evitando que o temporizador seja acionado várias vezes para manter a temperatura. Após a refrigeração do espaço, o consumidor pode recorrer aos ventiladores, que são mais econômicos, para circular o ar e manter o clima agradável.

Celular, tablet e computador – Monitore o tempo de carregamento da bateria de celulares e computadores e retire sempre o carregador da tomada quando o aparelho estiver totalmente carregado. Desligue o monitor do computador durante as pausas no trabalho. A tela ligada é responsável por cerca de 70% do consumo de energia do equipamento. Quando objetos como celulares e tablets estiverem sendo carregados, o uso deve ser suspenso até que a carga esteja completa. Essa atitude contribui tanto para a segurança do usuário quanto na vida útil da bateria do aparelho.

Geladeira – Representa cerca de 30% do consumo mensal da fatura de energia. Evite abrir diversas vezes, verifique a borracha de vedação e evite colocar alimentos quentes. Outra orientação é manter o aparelho longe dos raios solares e a pelo menos 10 centímetros de distância da parede, evitando que o calor aumente excessivamente na parte traseira.

Chuveiro elétrico – O chuveiro elétrico deve ser usado preferencialmente na opção verão, que consome até 30% menos energia. Além disso, deve-se tomar banhos rápidos, que economizam energia e água. Por segurança, a orientação é sempre usar resistências originais, pois as inadequadas podem elevar o consumo de energia e provocar sérios danos à instalação e ao chuveiro, causando risco de acidentes.

Fique atento – Em caso de acidentes envolvendo energia elétrica dentro de casa, desligue o disjuntor ou a chave geral e providencie socorro ligando para o Corpo de Bombeiros (193) ou para o Samu (192). Na rua, ao se deparar com algum fio elétrico solto, sempre desvie ou se afaste e não aproxime nenhum objeto, pois ele pode estar energizado e ocasionar acidentes. Ocorrências desse tipo devem ser comunicadas imediatamente à Neoenergia por meio do 116.