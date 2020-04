Paudalho registra sétimo óbito por COVID-19

Pernambuco confirmou, na última quinta-feira (23), 306 novos casos da Covid-19. Com isso, o Estado totaliza 3.604 ocorrências do novo coronavírus. Desses, 2.591 estão em isolamento domiciliar e 578 internados, sendo 134 em UTI e 444 em leitos de enfermaria, tanto na rede pública quanto privada. Além disso, o boletim aponta 123 pacientes já recuperados da doença. Até agora, os casos confirmados estão distribuídos por 98 municípios pernambucanos, além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países.

De acordo com este último boletim a cidade de Paudalho registrou o sétimo óbito em decorrência da COVID-19. A secretaria municipal de Saúde não informou os dados da vítima. Em nota, a instituição reforçou a recomendação para a população manter o isolamento social. “Reforçamos que a maneira mais segura de se proteger é respeitando o distanciamento social. Queremos pedir a você que nos ajude a cuidar uns dos outros ficando em casa, evitando contatos físicos, sempre realizando a higienização das mãos e utilizando máscaras quando for necessário. Com cada um fazendo a sua parte venceremos essa pandemia”, afirma. Paudalho apresenta um total de 18 casos confirmados da doença.

A Prefeitura de Paudalho vem executando uma série de medidas para combater a proliferação do vírus na cidade, a exemplo da distribuição de 120 mil máscaras para a população. O município também contará com ala exclusiva para o tratamento de pessoas com a COVID-19. De acordo com o a Secretaria de Saúde, os leitos de retaguarda funcionarão no Hospital Municipal de Paudalho, onde serão disponibilizados 30 leitos mais sala vermelha para o atendimento e estão sendo providenciadas para o funcionamento a aquisição de equipamentos, contratação dos profissionais da Saúde, EPIs e a pactuação junto ao Governo de Pernambuco. Outras ações estão sendo desenvolvidas.

A Região da Mata Norte de Pernambuco registra um total de 71 casos confirmados da COVID-19, distribuído em 16 municípios, o número de mortes corresponde a 17, além de 09 curas clínicas.