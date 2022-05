Paulo Câmara visita sede da Blau Farmacêutica em São Paulo

O governador Paulo Câmara visitou a sede da Blau Farmacêutica, nesta quarta-feira (18.05), para conhecer o modelo de negócios e as instalações da fábrica. Ele e o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Roberto Abreu, foram recebidos pelo CEO da Blau, Marcelo Hahn. A empresa, que é uma das principais indústrias de medicamentos hospitalares de alta complexidade da América Latina, vai instalar uma unidade no Complexo Industrial Portuário de Suape, no Cabo de Santo Agostinho.

“Já no segundo semestre serão iniciadas as obras de instalação da maior planta da Blau Farmacêutica, que é uma multinacional brasileira. É um investimento de R$ 1 bilhão nesse empreendimento, que vai gerar 1.400 empregos durante sua operação, em nosso Estado”, detalhou o governador.

A empresa se instalará em terreno de cerca de 600 mil metros quadrados localizado no polo farmacêutico do complexo, com 36 linhas de produção. A boa infraestrutura já existente com linhas de gás natural, energia e água, além dos benefícios fiscais oferecidos foram determinantes para que Pernambuco fosse o Estado escolhido.

A formalização é fruto de negociação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Sdec), da Adepe e da administração do Complexo Industrial Portuário de Suape com a empresa, reforçando a ampliação do polo farmacêutico já consolidado em Suape.

SOBRE A BLAU – Estabelecida na cidade de Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, a Blau Farmacêutica conta com plantas produtivas em São Paulo, Cotia (sintéticos e biotecnológicos), Caucaia (CE) e Anápolis (GO). Todas funcionam com equipamentos de alta tecnologia para produção, controle de qualidade e classificação por classe terapêutica.

A Blau Farmacêutica tem mais de 30 anos de fundação e já desenvolveu mais de 100 diferentes produtos farmacêuticos, atendendo a diversas especialidades terapêuticas. A empresa detém cinco subsidiárias em outros países da América Latina, incluindo Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai. As principais linhas de produtos são: biossimilares, oncológicos, hemoderivados, antivirais e antiretrovirais, anestésicos, antitrombóticos, antibióticos e hospitalares.