PE tem primeira morte de criança por síndrome rara associada à Covid-19; número de doentes chega a nove

Pernambuco registrou a primeira morte de criança com a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), doença rara associada à Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde (SES), informou, nesta terça (25), que nove casos foram notificados no estado, desde o início da pandemia, em março (veja vídeo acima).

Dos casos notificados, ainda segundo o estado, sete pacientes receberam alta. Há um doente internado em enfermaria, além da criança que morreu. Os dois primeiros casos foram divulgados no dia 6 de agosto.

O Ministério da Saúde informou que os dados mais recentes da SIM-P são do dia 8 de agosto, quando havia 117 crianças e adolescentes, entre 7 meses e 16 anos, diagnosticados com a síndrome. Nove mortes foram registradas até a data, afirmou a pasta.

Segundo a Secretaria de Saúde do Recife, a criança que morreu era uma menina, de 11 anos, moradora da cidade e sem doença pré-existente. Ela deu entrada em um hospital público estadual no dia 23 de junho e faleceu no dia seguinte, sem internação em UTI.

A menina, informou a secretaria, apresentou febre, conjuntivite, diarreia, dores abdominais, náusea, vômito, manchas vermelhas pelo corpo e taquicardia.

Como a criança teve contato com parentes que tiveram suspeita de Covid-19, ela passou por exames no dia em que entrou no hospital, explicou a secretaria em nota. A síndrome ocorre em dias a semanas após a infecção por Covid-19, segundo os médicos.

O resultado, segundo a pasta, foi de negativo para a doença através do RT-PCR, que analisa uma amostra coletada na narina e garganta para detectar a presença ou não do vírus ativo no organismo, mas deu positivo através de um teste rápido, feito com uma gota de sangue.

O RT-PCR é capaz de identificar se o vírus ainda está ativo no corpo humano, o que não era o caso da criança. A Secretaria de Saúde explicou que o teste rápido é o mais indicado quando a pessoa está com sintomas há mais dias e, por isso, através do teste rápido, foi identificado que ela teve contato com o novo coronavírus.

Sintomas

A SIM-P se apresenta com sintomas como febre insistente, dores abdominais, manchas na pele, irritação dos olhos, entre outros sinais. Em coletiva de imprensa transmitida pela internet, o secretário de Saúde do estado, André Longo, fez um balanço dos casos, mas não entrou em detalhes.

“São quatro meninos e cinco meninas, de 4 a 13 anos, residentes das cidades de Joaquim Nabuco, Sirinhaém, Goiana, Limoeiro, Timbaúba, Caruaru, Flores e Recife, além de uma criança de Maragogi, em Alagoas, que foi assistida na nossa rede de saúde em Pernambuco. Todos tiveram resultado positivo e os casos aconteceram entre maio e agosto”, afirmou o secretário.

André Longo informou, ainda, que os serviços de saúde de todo o estado tinham o relato desses casos há alguns meses, mas a obrigatoriedade de notificação dos quadros começou em agosto. “Estamos recolhendo os dados de notificação para repassar para a análise do Ministério da Saúde”, declarou.

O secretário informou, ainda, que houve, desde o início da pandemia, 647 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) entre pacientes de até 14 anos, com 48 mortes. Foram 316 casos graves em crianças de até um ano; 217 na faixa etária de 2 a 9 anos e 104 entre pacientes de 10 a 14 anos de idade.

Quanto às mortes, foram 26 óbitos de bebês de até um ano, 18 de crianças entre 2 e 9 anos e quatro entre pessoas de 10 a 14 anos. “Os casos graves correspondem a 2,5% do total e os óbitos, 0,6%.

Nos casos de Srag, a média de testes positivos para a Covid-19 em Pernambuco, desde o início da doença, está em 53% entre todas as idades e, entre as crianças, 26%”, disse o secretário.

*G1PE