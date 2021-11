PM acusado de matar garçom vai a júri popular em Glória do Goitá, na segunda (22)

Na próxima segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021, vai a Júri Popular o policial militar Isaías Araújo Leite, acusado de matar a tiros o garçom Adelino Costa Júnior, 24 anos.

O Júri será realizado no Fórum Dr. Pessoa de Luna Filho, Avenida Rui Barbosa, Bairro Cruz das Almas em Glória do Goitá e será presidido pelo juiz Gabriel Araújo Pimentel.

O crime ocorreu em 15 de agosto de 2020, num bar onde Adelino Júnior trabalhava em Glória do Goitá.

No dia 18 de agosto, numa terça-feira (18), três dias do crime, moradores de Glória do Goitá protestaram de forma pacífica com camisas, faixas e cartazes pelas ruas da cidade, pedindo justiça.

O Policial Militar foi indiciado na época pelo delegado Erivaldo Guerra por homicídio doloso duplamente qualificado por motivo fútil, sem que à vítima tivesse chance de defesa.

De acordo com informações Isaías Araújo Leite está preso aguardando julgamento no Centro de Reeducação da PMPE (CREED), em Recife.