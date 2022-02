Polícia continua as buscas pelo suspeito de estuprar e assassinar jovem em Glória do Goitá

A Polícia Civil de Glória do Goitá está realizando buscas para encontrar o acusado de ter estuprado e assassinado, com golpes de faca peixeira, uma jovem, na manhã de ontem (31), no Sítio Cueiras, na zona rural do município.

Segundo informações repassadas pela polícia, Edson Cândido Ribeiro, 36 anos, é apontado como o principal suspeito para o crime que vitimou Jailma Muniz da Silva, 19 anos, que estava indo levar a refeição para a mãe, que é agricultora. A jovem foi arrastada para um matagal, as margens de uma estrada vicinal, foi violentada e em seguida assassinada a golpes de faca peixeira.

A Polícia Militar investiga o envolvimento desse suspeito em outras duas tentativas de estupros em Glória do Goitá, também registrados ontem, por volta das 4hs e 6hs. O suspeito correu atrás dessas mulheres, mas elas conseguiram fugir. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito caminhando pelas ruas do município.

Edson Cândido Ribeiro, também está sendo investigado pelo desaparecimento de Kauany Mayara Marques da Silva, 18 anos, com quem ele tinha um relacionamento. No último final de semana vizinhos ouviram uma briga do casal. A mãe dela esteve na casa e encontrou um espelho quebrado e manchas de sangue na parede. Ela já prestou queixa na delegacia de polícia.

Ontem a mãe do suspeito esteve na delegacia de polícia de Glória do Goitá e reconheceu a participação do filho no crime que vitimou Jailma Muniz. Ela também confessou que o filho já havia respondido por um estupro na cidade de Pombos, há alguns anos atrás.